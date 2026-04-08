Gaetano Pulizzi: “Decoro in città, recuperare impianti sportivi e piazze a Strasatti”. VIDEO

Gaetano Pulizzi, è candidato al Consiglio comunale nelle elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con la lista ProgettiAmo Marsala a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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Perchè è sceso in campo per questa tornata elettorale?

“La mia scelta è nata da una conoscenza che ho da tanti anni con l’avvocato Paolo Ruggeri, fondatore di ProgettiAmo Marsala, che mi ha chiesto di candidarmi facendo questa prima esperienza assieme a loro perchè reputo che il progetto sia interessante”.

La sua lista appoggia la candidatura di Andreana Patti alla poltrona di sindaco. Lei come si colloca con questo indirizzo?

Ho conosciuto la dottoressa Patti, è la persona idonea a ricoprire questo ruolo. E’ una persona capace per l’incarico di sindaco.

Se lei dovesse approdare a Palazzo VII Aprile, di cosa vorrebbe occuparsi?

Innanzitutto di sicurezza urbana, del rifacimento del manto stradale, avere marciapiedi buoni, illuminazione pubblica efficiente. Il cittadino vedendo questo si sente più sicuro. Mi preme anche puntare sul quartiere Strasatti, dove c’è un palazzetto dello sport abbandonato che va riqualificato facendolo diventare un impianto polifunzionale; a Strasatti c’è anche una piazza in stato di degrado di oltre 15mila metri quadri di terreno dove sono stati spesi più di 2 milioni di euro e che oggi è una discarica a cielo aperto. Mi piacerebbe che ospitasse campi sportivi e centri di aggregazione per ragazzi e adulti.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

Cerco di capire le esigenze della gente per portarle avanti in un progetto concreto in Consiglio comunale.