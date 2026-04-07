Nicola Pinna: “A Marsala ripartiamo da agricoltura, turismo e servizi”. VIDEO

Nicola Pinna, imprenditore oleario, è candidato al rinnovo del Consiglio comunale con la lista ProgettiAmo Marsala a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.

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Pinna, perchè ha deciso di scendere in campo alle prossime elezioni comunali?

“La politica è una passione che nutro sin dall’adolescenza perchè ho sempre respirato la politica in famiglia, mio padre è stato più volte consigliere comunale e amministratore di Marsala. Nel tempo ho seguito le vicende cittadine e ho notato una involuzione, per questo voglio dare il mio contributo”.

La lista di cui fa parte ha deciso di sostenere il progetto della dottoressa Patti. Cosa ne pensa?

“Ho sposato il progetto della nostra candidata sindaca perchè c’è competenza e visione della politica che è mancata in questi anni. E’ una persona capace di aggregare, la politica deve unire e non dividere”.

Se dovesse approdare a Sala delle Lapidi, di cosa vorrebbe occuparsi?

“In questa città ci sono parecchie emergenze. Uno dei punti fondamentali sia attenzionare le tematiche del settore agricolo e turistico, la crescita della nostra città non può prescindere da Agricoltura e turismo. Mi piacerebbe che Marsala entrasse a far parte del Parco dello Stile di Vita Mediterraneo, un progetto che metta al centro l’uomo e la salvaguardia dell’ambiente”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Sto cercando di incontrare la gente, ascoltando le necessità, i bisogni delle persone. In questa città c’è bisogno di servizi, di sicurezza, di acqua nelle nostre case. Cose che a pensarci bene sono semplici”.