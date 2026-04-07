Maria Maniscalco: “Marsala è uno sfacelo su tutti i fronti, ci vuole organizzazione”. VIDEO

Maria Maniscalco, pensionata, è candidata con il Partito Democratico al Consiglio comunale in vista delle prossime elezioni Amministrative a sostegno della candidata alla carica di sindaco, Andreana Patti.

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Perchè ha deciso di scendere in campo in questa sua prima esperienza?

“Mi ha coinvolto un amico già la scorsa estate. All’inizio pensavo fosse uno scherzo ma in realtà mi ha resa partecipe perchè mi vede sempre molto attenta alle problematiche della città di Marsala. Siamo arrivati allo sfacelo in tutti i settori: dal decoro urbano penoso alla pulizia delle strade, per noi stessi e per chi ci viene a trovare; il timore per la sicurezza, gli scippi in città, i Vigili urbani, la Polizia e i Carabinieri sono sotto organico ma c’è bisogno di un’organizzazione per garantire maggiore tutela della città. La paura ormai è diffusa non solo da noi ma in tutta Italia”.

Lei è nel PD che ha scelto di sostenere Andreana Patti. Cosa ne pensa?

“Andreana Patti viene come me dalla stessa contrada, da Bambina. Sono andata via da lì da sposata però – e per me è un’emozione – i ricordi più belli della mia infanzia sono legati alla contrada Bambina, sono nata lì, ho fatto lì le scuole. Quando ho incontrato la Patti ho notato questo legame; per me è anche una persona preparata e credo e spero possa farcela a primo turno. Io non ho mai fatto parte di un gruppo politico, ma sono stata responsabile sindacale di RSU e posso aiutare il progetto di Andreana sotto questo aspetto”.

In Aula di cosa vorrebbe occuparsi e come sta ricercando il voto?

“C’è tanto da fare. Credo che il sociale sia un ambito da attenzionare, così come la sicurezza. Mi sto attivando per la ricerca del voto sia telefonicamente sia casa per casa, nelle contrade in cui mi conoscono”.