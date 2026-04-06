Turismo, Sicilia protagonista a Pasqua: trainano Palermo e Siracusa, ‘solite mete’ nel trapanese

La Sicilia si conferma tra le grandi protagoniste del turismo italiano per le vacanze di Pasqua 2026. A trainare la domanda sono soprattutto Palermo e Siracusa, finite tra le destinazioni più cercate e apprezzate del periodo grazie a un mix che continua a fare la differenza: patrimonio culturale, temperature favorevoli, prezzi competitivi e un’offerta sempre più ampia tra città d’arte, mare, borghi e siti archeologici. Secondo i dati rilanciati da ilSicilia sulla base di rilevazioni del portale turistico Holidu, Palermo e Siracusa rientrano nella Top 30 delle mete italiane più attrattive per Pasqua 2026, segnale di un interesse crescente verso l’Isola anche in bassa stagione, ormai sempre meno “di passaggio” e sempre più destinazione scelta per soggiorni brevi ma intensi. Palermo, in particolare, si conferma tra le città più richieste da chi cerca un weekend lungo all’insegna di cultura, gastronomia e bellezza urbana.

Bene gli aeroporti siciliani, Palermo al top

A rafforzare il quadro positivo ci sono anche i numeri della mobilità. Durante le festività pasquali, infatti, negli aeroporti siciliani sono attesi oltre 530 mila passeggeri, con un incremento che riguarda in particolare il traffico internazionale. Lo scalo di Catania Fontanarossa registra una crescita dell’8,6%, mentre Palermo Punta Raisi segna un aumento di circa 6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato che conferma come la Sicilia continui ad attrarre flussi consistenti sia dal mercato nazionale sia da quello estero. Proprio Palermo appare tra le città più dinamiche di questa Pasqua 2026. Secondo le stime diffuse da Federalberghi Palermo, le strutture ricettive stanno registrando percentuali di occupazione elevate, con picchi vicini al tutto esaurito nei giorni centrali delle festività. A spingere il comparto non è soltanto il turismo italiano, ma anche una componente straniera sempre più significativa, attratta da un’offerta che unisce monumenti, itinerari enogastronomici, mercati storici, mare e grandi eventi culturali.

Sicilia Orientale meta facile per i beni culturali

La spinta turistica non si limita però al capoluogo. Anche Siracusa continua a consolidare il proprio appeal, forte del fascino di Ortigia, del suo straordinario patrimonio storico e di un posizionamento ormai stabile tra le città siciliane più amate dai viaggiatori. In generale, la Sicilia si presenta in queste festività come una meta capace di intercettare diverse tipologie di visitatori: chi cerca una vacanza culturale, chi punta sul relax e chi approfitta del ponte per vivere l’Isola tra escursioni, tradizioni religiose, archeologia e paesaggi costieri. A rendere ancora più attrattiva la proposta siciliana contribuisce anche il sistema dei beni culturali aperti durante le festività. La Regione Siciliana ha infatti promosso per Pasqua e Pasquetta una serie di aperture straordinarie e ingressi gratuiti in numerosi parchi archeologici e luoghi della cultura. Tra questi figurano i siti del Parco archeologico di Catania, ma anche realtà di forte richiamo come Himera, Solunto, Iato, Naxos e Taormina, che in questi giorni diventano un ulteriore volano per il turismo interno e per quello proveniente da fuori regione.

Rincari e guerre, la Sicilia meta comoda

Non manca, tuttavia, qualche elemento di prudenza. Il quadro nazionale delle vacanze pasquali, secondo Assoturismo-CST, resta positivo ma leggermente più cauto rispetto al 2025: in Italia si stimano 14,1 milioni di presenze, con un lieve calo dell’1,3% dovuto soprattutto al contesto internazionale e all’effetto dei rincari. In Sicilia, però, il bilancio appare più sfaccettato: se da un lato Palermo regge bene e mostra segnali di forte vitalità, alcune aree della Sicilia orientale, in particolare quelle più legate al turismo internazionale organizzato, risentono maggiormente delle incertezze geopolitiche e del clima di prudenza nei mercati esteri. Resta però un dato di fondo difficilmente contestabile: la Sicilia continua a essere percepita come una destinazione completa, accessibile e desiderabile, soprattutto in periodi come la Pasqua, quando il meteo favorevole e il patrimonio diffuso dell’Isola diventano un vantaggio competitivo fortissimo rispetto ad altre mete. E proprio questa combinazione tra convenienza, bellezza e identità territoriale sembra essere oggi il vero motore del turismo siciliano. Per gli operatori del settore, la Pasqua 2026 rappresenta così molto più di un semplice banco di prova stagionale: è la conferma che l’Isola può giocare un ruolo sempre più centrale nel turismo nazionale e internazionale, non solo d’estate ma durante tutto l’anno. E se i numeri dovessero consolidarsi anche nei prossimi ponti primaverili, per la Sicilia si aprirebbe una stagione turistica con prospettive decisamente incoraggianti.

In Provincia di Trapani spiccano le ‘mete’ più note

Se Palermo e Siracusa emergono nelle classifiche nazionali, la provincia di Trapani continua a imporsi come una delle zone più versatili e spendibili sul piano turistico. Il suo punto di forza è la capacità di mettere insieme, in pochi chilometri, centro storico, mare, isole, borghi medievali, siti archeologici e percorsi outdoor, rendendola particolarmente appetibile per i soggiorni brevi tipici della Pasqua. Il territorio di Trapani si conferma una base strategica per chi sceglie la Sicilia occidentale grazie anche all’aeroporto di Birgi: da qui è infatti possibile raggiungere in tempi rapidi alcune delle destinazioni più amate del territorio, a partire da Erice, uno dei borghi simbolo della provincia, dalle Isole Egadi fino a San Vito Lo Capo, passando per Segesta, le saline e i percorsi naturalistici della costa. Anche online il territorio viene promosso sempre più come una destinazione integrata, pensata per chi vuole unire relax e scoperta. Un altro elemento che può fare la differenza per il turismo trapanese nel 2026 è il forte legame tra il territorio e le tradizioni pasquali. In provincia, infatti, il periodo pasquale non è solo un momento di vacanza, ma anche un’occasione per vivere riti religiosi, processioni, appuntamenti identitari e iniziative locali che aggiungono valore all’esperienza del visitatore. A questo si somma il richiamo dei siti culturali e archeologici, che in questi giorni possono rappresentare un ulteriore motivo di spostamento verso l’area occidentale dell’Isola.