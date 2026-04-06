Sicurezza sul lavoro in Sicilia, approvate le nuove linee guida per la formazione ￼

La Regione Siciliana compie un nuovo passo sul fronte della prevenzione nei luoghi di lavoro. È arrivato infatti il via libera alle nuove linee guida che regolano i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di uniformare criteri, contenuti e modalità dei corsi su tutto il territorio regionale. Il provvedimento, firmato dall’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, recepisce l’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi destinati a lavoratori, datori di lavoro e figure coinvolte nella sicurezza aziendale. Contestualmente sono state approvate anche le nuove disposizioni operative che disciplineranno lo svolgimento dei corsi in Sicilia.

Secondo quanto evidenziato dalla Regione, la formazione rappresenta uno degli strumenti più importanti per contrastare infortuni e malattie professionali. L’aggiornamento delle regole punta quindi a rendere più efficace e qualificato il sistema formativo, rafforzando la preparazione dei soggetti chiamati a operare nel campo della prevenzione. Le nuove misure non entreranno però subito a pieno regime: è infatti previsto un periodo transitorio che resterà in vigore fino al 24 maggio 2026, per consentire agli enti formatori e agli operatori del settore di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni. Un ruolo chiave sarà affidato alla Commissione regionale incaricata di verificare i requisiti dei soggetti formatori. L’organismo sarà presieduto da Antonio Leonardi, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, e avrà il compito di vigilare sulla qualità e sulla conformità dell’offerta formativa. Con questo intervento, la Sicilia prova dunque a rafforzare il sistema di tutela dei lavoratori, puntando su regole più chiare, formazione più strutturata e maggiore controllo sui soggetti autorizzati a erogare i corsi.