Salvatore Virzì: “Dare risposte certe e celeri alle esigenze dei marsalesi”. VIDEO

Salvatore Virzì insegnante, candidato al rinnovo del Consiglio comunale nella Lista Si Muove la Città a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

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Come è maturata la decisione di candidarsi? “Intanto perché sono candidato nella lista civica di riferimento del movimento della candidata sindaca, perché io non aderisco ad alcun partito. L’aspetto che mi ha spinto a candidarmi è il programma a cominciare dagli ascolti nelle decine di quartieri, solo dall’ascolto un sindaco e un consigliere possono capire come procedere alla risoluzione delle problematiche della città”.

Se lei dovesse essere eletto di che cosa vorrebbe occuparsi?

“Il sociale per il lavoro che faccio è al primo posto, ma anche l’ordinaria amministrazione. Marsala ha la necessità di avere strade bitumate e illuminate. Spesso il marsalese rimane basito nel constare la mancanza di risposte da parte dei pubblici uffici quando il cittadino vi si rivolge. Io sono perché alla gente si dia ascolto e si intervenga tempestivamente per quelli che sembrano piccoli problemi ma che spesso attendono risposta per tanto tempo”.

Come sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Con il confronto anche con quanti magari personalmente non mi conoscono e io li posso raggiungere tramite amici comuni. Offro loro la chiarezza delle mie idee esponendo nei vari settori il programma di Andreana Patti e di tutta la nostra coalizione”.