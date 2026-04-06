Agate: “In campo per migliorare i servizi dei trasporti urbani marsalesi”. VIDEO

Il dottor Salvatore Agate, imprenditore e già assessore della Giunta Grillo, si candida al Consiglio comunale con la lista Lilibeo Viva a sostegno del candidato sindaco Massimo Grillo.

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Perchè ha scelto di candidarsi per un posto a Sala delle Lapidi dopo l’esperienza in Giunta?

Era un passaggio non previsto ma quando ci si sente parte integrante di una squadra, avendo fatto parte dell’Amministrazione Grillo per tre anni, bisogna entrare in campo, perchè abbiamo lavorato bene col sindaco e abbiamo fatto delle proposte che oggi si concretizzano e sono visibili agli occhi di tutti.

Se dovesse essere eletto consigliere comunale di cosa vorrebbe occuparsi?

Una delle maggiori attività che mi ha appassionato, è quella dei trasporti. Mettere ordine in un settore che ha rappresentato la macchina più difficile del Comune di Marsala, è stata una sfida. Ma ha dato i suoi frutti. Oggi con un organico veramente ristretto, cercando di assumere nuovi autisti, siamo riusciti a ripensare l’Autoparco cittadino in metodo più smart. Ma c’è tanto ancora da fare.

A Marsala però, dal punto di vista dei servizi di trasporto, sembra non decollare. Perchè?

Abbiamo l’abitudine di spostarci in auto, bisognerebbe incentivare la mobilità urbana ma per l’intero territorio. Marsala è l’unica città che non si è dotata di una municipalizzata che possa occuparsi dei trasporti urbani. Noi abbiamo mantenuto vivo un servizio con le poche risorse che avevamo. A giugno 2026 è prevista la scadenza del bando europeo per l’esternalizzazione dei servizi, una delle vie per migliorare i trasporti cittadini.

A che punto è la stesura della lista Lilibeo Viva? E come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

Siamo in una fase concreta, è una lista promossa dagli assessori ma ne fanno parte diverse risorse del territorio, dal mondo delle imprese e dal sociale. Vogliamo avvicinare i giovani volenterosi che vogliono spendersi per la città. Io sono nuovo a chiedere il voto, per me è un fatto talmente importante che ne ho timore. Preferisco raccontare cosa ho fatto come assessore dell’Amministrazione Grillo.