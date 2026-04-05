Salvatore Greco: “Con Forza Italia un progetto per la sicurezza di Marsala”. VIDEO

Salvatore Greco, agente di Polizia Penitenziaria, candidato nella lista di Forza Italia al Consiglio comunale a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo.

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Come è maturata l’idea di candidarsi?

“La mia idea nasce dal ritorno a Marsala. Ho vissuto per anni fuori, anche da piccolo. Ho fatto poi qui le scuole superiori. Sono andato di nuovo via e sono ritornato di nuovo. Sento che Marsala è la mia città, casa. Vivo l’interesse quindi per questo territorio. Io sono orgoglioso di dire ‘sono marsalese’”.

Lei ha scelto di candidarsi con Forza Italia. Come ha aderito al progetto forzista?

“Tramite l’avvocata Valentina Piraino, l’onorevole Toni Scilla e il consigliere comunale Vito Milazzo, che ringrazio, mi hanno invitato a fare parte di FI dove ho visto l’unione e l’idea di portare avanti un progetto per la città e assieme alla candidatura di Giulia Adamo ho trovato l’interesse di scendere in campo. Il programma tocca punti che mi vedono coinvolto, quali la sicurezza, il porto, l’aeroporto, la viabilità e tutte le problematiche che riguardano le contrade”.

Cosa vorrà rappresentare tra i banchi del Consiglio comunale?

“Vorrei portare la voce dei cittadini, dei giovani in primis, ma a 360° di tutti i cittadini marsalesi. Io sono uomo di giustizia e di sport, temi a me cari che voglio proteggerli e sostenerli”.

Come si sta svolgendo la sua ricerca del voto?

“Siamo all’inizio, ma sto cercando di puntare sulla sicurezza in città, a partire dai genitori che vogliono lasciare i figli in centro in assoluta affidabilità”.