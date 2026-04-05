Paceco: “Scuole nel degrado, asilo nido e materne tra erbacce e incuria”

Il grave stato di degrado in cui versano alcuni plessi scolastici del territorio di Paceco finisce al centro del dibattito politico cittadino. Il consigliere comunale Salvatore Ricciardi ha infatti presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale per chiedere interventi urgenti all’asilo nido di via Regina Margherita e alle scuole materne di via Placido Fardella e via Trento. Secondo quanto segnalato, le strutture si troverebbero in condizioni di forte trascuratezza, con erbacce alte e aree esterne lasciate all’incuria, una situazione che desta particolare preoccupazione trattandosi di luoghi destinati all’educazione, alla crescita e alla cura dei più piccoli. Ricciardi sottolinea come questi spazi dovrebbero rappresentare ambienti sicuri, decorosi e adeguati per bambini e personale scolastico, e non luoghi esposti a potenziali rischi igienico-sanitari.

Il consigliere ha ricordato di aver già sollevato la questione nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, chiedendo all’Amministrazione di attivarsi con tempestività. Tuttavia, di fronte al mancato intervento, ha ritenuto necessario formalizzare la segnalazione attraverso un’interrogazione consiliare. A preoccupare maggiormente sono le possibili conseguenze sulla salute pubblica: la presenza di vegetazione incolta e spazi trascurati può infatti favorire il proliferare di insetti come zanzare e zecche, oltre alla comparsa di topi, con rischi evidenti per bambini, famiglie e operatori scolastici. Da qui la richiesta di un’azione immediata da parte del Comune, affinché venga ripristinato il decoro e soprattutto la sicurezza nelle aree scolastiche interessate. La vicenda riaccende l’attenzione sulle condizioni degli edifici e degli spazi pubblici dedicati all’infanzia, che dovrebbero essere tra le priorità assolute di ogni amministrazione.