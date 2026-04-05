Flavio Coppola: “Mi ricandido per continuare a Marsala il mio impegno nel sociale”. VIDEO

Flavio Coppola, più volte consigliere comunale si ricandida nella lista ProgettiAmo Marsala a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.

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Perché ha deciso di scendere in campo ancora una volta?

“E’ la continuazione di anni di consiliatura dove ho portato avanti diverse iniziative che desidero portare a termine sempre tramite una lavoro di squadra. Io sono collocato nell’area centrista ma da diversi anni non ho più aderito ad alcun partito. Ho scelto di candidarmi con ProgettiAmo Marsala perché durante questi anni ho collaborato con i consiglieri del gruppo con i quali abbiamo condiviso diverse posizioni. Peraltro il gruppo aveva già scelto di sostenere Andreana Patti a sindaco. Io sono reduce dall’adesione ad un progetto diverso che si è interrotto. Il programma della Patti è più vicino a quello che penso ci voglia per Marsala”

Lei si è occupato di diversi argomenti nell’ultima tornata consiliare. Se venisse rieletto di che cosa vorrebbe occuparsi?

“La mia storia e le mie competenze sono nel campo del sociale. Sono presidente della commissione che si occupa del settore. Ma anche il mondo della scuola. Per garantire un servizio ad alunni con disabilità sono arrivato, assieme ad altri colleghi, ad occupare l’aula consiliare contro l’indifferenza dell’Amministrazione. Io intendo modificare la durata del Cda di Marsala Schola. Forse ci si arriverà nelle prossime settimane prima che il consiglio si sciolga”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“Io mi occupo dei problemi della città già dal giorno dopo il voto. Andrò a parlare porta a porta con la gente perché è ai marsalesi che io posso raccontare quello che ho fatto e chiedere il nuovo consenso”.