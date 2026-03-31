Rete ospedaliera siciliana: Roma boccia il Governo Schifani Ministero, Faraoni minimizza

Nuovo scontro politico in Sicilia sul tema della sanità, dopo le osservazioni inviate dal Ministero della Salute alla proposta regionale di riorganizzazione della rete ospedaliera. A sollevare il caso è il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, che parla di una vera e propria bocciatura del documento predisposto dal governo Schifani. “La Sicilia non ha più santi in Paradiso. E nemmeno a Roma – ha dichiarato Barbagallo –. Il governo Schifani riceve infatti un altro diniego. Stavolta è il Ministero della Salute che boccia il documento sulla nuova rete ospedaliera predisposto dalla giunta Schifani”. Per l’esponente dem, il no arrivato da Roma si aggiunge a quello dei giorni scorsi sul fronte dei ristori per le imprese danneggiate dal ciclone Harry, diventando il segnale di una difficoltà politica e amministrativa dell’esecutivo regionale. “Lo avevamo detto sin dall’inizio che questa rete ospedaliera non andava bene. Oggi prendiamo atto che anche il Ministero della Salute la pensa come noi – ha aggiunto –. Registriamo l’ennesima figuraccia di un governo di incapaci che utilizza la sanità per occupare poltrone a discapito del diritto alla salute dei siciliani”.

Di diverso tenore la replica della Regione Siciliana, che ridimensiona il caso e parla di un normale passaggio tecnico all’interno del confronto istituzionale con i ministeri competenti. “Si tratta di osservazioni tecniche ed endoprocedimentali che aspettavamo – ha spiegato l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni –. Era inevitabile che, dopo la trasmissione del documento, si aprisse un confronto con i ministeri affiancanti”. Faraoni ha sottolineato come la proposta della Regione tenga conto delle specificità territoriali della Sicilia, anche in relazione ai parametri nazionali previsti dal DM 70. “In Sicilia, oltre i nostri confini, abbiamo il mare – ha osservato –. Per questo ribadiremo bisogni differenti e situazioni diverse da quelle previste dal decreto”. L’assessore ha quindi precisato che la Regione apporterà i correttivi richiesti, definendoli “quasi tutti tecnici” e respingendo la lettura di una bocciatura politica del piano.