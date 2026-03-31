Porto turistico di Bonagia, arriva il via libera alla fase ambientale

Un passaggio definito “storico” dall’Amministrazione comunale valdericina, che apre concretamente la strada alla realizzazione del Porto Turistico di Bonagia. In queste ore, infatti, il Comune ha ricevuto dal Ministero dell’Ambiente il parere relativo alla conclusione della fase di Scoping della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale integrata alla Valutazione Ambientale Strategica (VIA-VAS). A comunicarlo è stato il sindaco Francesco Stabile, che ha parlato di una svolta decisiva per uno dei progetti più attesi del territorio. “Con grande soddisfazione comunico una notizia tanto attesa – ha dichiarato il sindaco Stabile –. Il riscontro positivo del parere VIA-VAS n. 147/2026 non rappresenta un semplice adempimento burocratico, ma un vero semaforo verde che trasforma un sogno in un obiettivo concreto e sostenibile”.

Fattibilità progettuale e monitoraggio ambientale

Secondo il primo cittadino, il pronunciamento ministeriale certifica la fattibilità progettuale dell’opera e consente di proseguire lungo un iter amministrativo che, negli anni, si è rivelato particolarmente complesso. “Senza questo passaggio non avremmo potuto continuare il percorso verso uno dei traguardi più importanti e agognati per il nostro territorio. Oggi possiamo dire con certezza che il Porto di Bonagia si farà davvero”, ha aggiunto. Adesso si entrerà nella fase successiva, con la predisposizione del piano di monitoraggio ambientale, richiesto per completare il procedimento autorizzativo. Un passaggio che, sottolinea l’amministrazione, servirà a garantire che ogni scelta futura sia compatibile con la tutela della costa e del mare. Per il sindaco Stabile, il progetto non rappresenta soltanto una nuova infrastruttura, ma una leva strategica per lo sviluppo del territorio: “Non è esclusivamente un progetto infrastrutturale: è il motore della Valderice di domani, il polmone economico della nostra comunità”.

Rilancio turistico del porto e del territorio

Tra gli obiettivi indicati dal Comune ci sono il rilancio turistico del borgo di Bonagia e dell’hinterland trapanese, la creazione di nuovi posti di lavoro, la salvaguardia della marineria locale e la promozione della nautica da diporto, il tutto nel rispetto di un percorso improntato alla sostenibilità ambientale. Il sindaco ha inoltre rivendicato il lavoro portato avanti in questi mesi: “È il frutto di incontri, sacrifici, interlocuzioni istituzionali e di un impegno costante. L’iter è stato travagliato, ma il superamento di questa fase conferma la validità della progettualità e la serietà del lavoro svolto dalla mia amministrazione, dagli uffici regionali e dai tecnici incaricati”.

Appello alle Istituzioni

Infine, un appello alla responsabilità istituzionale e alla condivisione del percorso: “Il Porto di Bonagia non ha colori politici, ma sarà l’infrastruttura di un intero territorio. Adesso è il tempo di lavorare insieme per completare le ultime fasi. Valderice e il borgo marinaro di Bonagia meritano rispetto, visione e concretezza”. Con il parere ministeriale favorevole si chiude dunque positivamente la prima fase del confronto tecnico con il Ministero, aprendo una nuova tappa verso la gara d’appalto e, successivamente, l’avvio dei lavori.