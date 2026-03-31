Mauro Carpi Sextet ‘Latin Jazz Project’ al Teatro Ariston di Trapani

Proseguono gli appuntamenti della terza edizione di “Quintessenza Jazz Trapani”, la rassegna dedicata alla musica jazz che ha preso il via lo scorso 23 marzo al Cine Teatro Ariston di Trapani, sotto la direzione artistica di Mauro Carpi e la produzione esecutiva di Alessandro Costa. Anche quest’anno il palco dell’Ariston ospita alcuni tra i più importanti protagonisti della scena jazzistica italiana. Dopo la serata inaugurale, che ha visto protagonisti i Jumpin’up, storica swing band siciliana capace di conquistare il pubblico con il suo groove coinvolgente, cresce l’attesa per il secondo appuntamento della rassegna. Mercoledì 1 aprile, alle ore 21.00, sarà la volta del Mauro Carpi Sextet con il progetto “Latin Jazz Project”, un viaggio musicale che nasce dal desiderio di fondere due universi sonori affini e complementari: il jazz e la bossa nova. Due linguaggi che, pur mantenendo una propria identità, si incontrano in un dialogo raffinato e senza confini.

Il repertorio del “Latin Jazz Project” attraversa alcune delle più celebri pagine della musica sudamericana, rendendo omaggio a grandi autori come Jobim, Barque e Gilberto, senza rinunciare a sorprendenti rivisitazioni di brani di cantautori italiani e compositori accomunati da una spiccata sensibilità latina. Sul palco, insieme a Mauro Carpi al violino, si esibiranno Tony Terrasi al pianoforte, Fabio Crescente al contrabbasso, Calogero Marrali alla batteria, Matteo Giacalone alle percussioni e Antonella Parnaso alla voce. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e delle sonorità latin, che promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, cinema Royal e

cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.

Platea A: 20.00 euro

Platea B: 15.00 euro

Galleria: 15.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita

info@cineteatroariston.trapani.it

Tel: 0923/364261 attivo dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatroariston.trapani.it

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