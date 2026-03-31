Maltempo in tutta la Sicilia: nelle prossime ore pioggia, vento e allerta gialla

Qualcuno sperava in un pesce d’aprile dei meteorologi. Il maltempo che si preannuncia per domani, invece, è una prospettiva assolutamente reale, con pioggia e vento in tutta la Sicilia e l’avviso di allerta gialla diramato dalla Protezione Civile Regionale.

In particolare, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati. I venti saranno forti dai quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca, sui settori occidentali. Per quanto riguarda i mari saranno agitati lo Stretto di Sicilia e il Tirreno, molto mossi i restanti bacini. Le temperature saranno, comunque, in aumento.

Le previsioni volgono al maltempo anche nella giornata di Giovedì e Venerdì Santo, con il fondato rischio di condizionare gli attesi riti della Settimana Santa. Da sabato la situazione dovrebbe migliorare: secondo i meteorologi Pasqua e Pasquetta dovrebbero essere baciate dal sole un po’ in tutta la Sicilia.