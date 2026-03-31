Cornino, 300 mila euro per riqualificare un immobile comunale al servizio della pesca

Un nuovo finanziamento regionale per il borgo marinaro di Cornino, destinato a rafforzare i servizi legati al comparto ittico e a migliorare il volto del litorale custonacese. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, attraverso il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, ha infatti approvato con D.D.G. n. 86 del 19 marzo 2026 la graduatoria definitiva relativa alla selezione di progetti per la realizzazione di “Piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima”. Tra i Comuni beneficiari figura anche la Città di Custonaci, che ha ottenuto un finanziamento pari a 300 mila euro per un intervento che interesserà un edificio di proprietà comunale e l’area adiacente, situati nel cuore del borgo di Cornino.

Adeguamento di un immobile del Comune

Il progetto prevede la ristrutturazione, l’adeguamento e il ripristino funzionale dell’immobile, con l’obiettivo di restituire piena utilità a uno spazio strategico per la vita del borgo marinaro e per le attività collegate alla pesca marittima. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione del litorale custonacese, già interessato da una serie di interventi pubblici volti a migliorare la fruibilità degli spazi, la qualità urbana e l’attrattività dell’intera fascia costiera. L’investimento ottenuto dalla Regione punta infatti non solo a sostenere un settore identitario come quello della pesca, ma anche a contribuire alla riqualificazione complessiva di Cornino, luogo simbolo del territorio custonacese, sempre più al centro di una visione di sviluppo che intreccia servizi, vivibilità e turismo.

Cornino tra turismo e valorizzazione della propria storia

L’area interessata dal finanziamento rappresenta infatti un punto nevralgico del borgo, e il recupero dell’edificio comunale potrà offrire nuove opportunità di utilizzo e una migliore organizzazione degli spazi a servizio delle attività locali. L’obiettivo, in prospettiva, è quello di accompagnare Cornino verso una trasformazione graduale ma concreta, capace di coniugare la sua storica vocazione marinara con una più moderna capacità di accoglienza e valorizzazione turistica. Passo dopo passo, dunque, gli interventi che si stanno susseguendo sul litorale di Custonaci continuano a disegnare un nuovo volto per la costa: più funzionale per i residenti, più decoroso e attrattivo per i visitatori, più vicino alle esigenze di chi il mare lo vive ogni giorno per lavoro.