Fisioterapia, incontri e formazione allo stand OFI al Salone FIF a Milano

MILANO (ITALPRESS) – La fisioterapia al centro del dibattito e del confronto a “FIF, Salone Professionale della Fisioterapia” che si è appena concluso. Dal 27 marzo al 29 marzo la comunità internazionale di fisioterapisti si è ritrovata all’Allianz MiCo di Milano per confrontarsi, discutere, aggiornarsi.

All’evento, anche quest’anno, non poteva mancare OFI, l’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano. Lo stand dell’OFI è stato punto di riferimento di una tre giorni ricca di approfondimenti scientifici. Durante i tanti incontri, cui hanno partecipato anche rappresentanti istituzionali e tanti studenti, è stato messo al centro il ruolo sempre più strategico della fisioterapia nella prevenzione, nella gestione delle patologie croniche e nella sicurezza delle cure, a conferma della centralità della professione nei percorsi assistenziali contemporanei. “E’ il nostro terzo anno di partecipazione a FIF – ha detto Angelo Giovanni Mazzali, presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano – e per noi è un evento molto importante, fondamentale per il contatto con i nostri iscritti. In questi contesti riusciamo a trasmettere loro alcuni concetti, in particolare quest’anno sono quelli di vedere una fisioterapia a tutto tondo”. “La fisioterapia – ha continuato Mazzali – sta evolvendo tantissimo rispetto ai concetti di prevenzione, cura e riabilitazione. Ora abbiamo tantissime nuove branche, per esempio la palliazione, all’interno della quale il fisioterapista sta esprimendo tutta la sua professionalità. C’è poi la questione dell’intelligenza artificiale che sempre di più si sta interfacciando con quelli che sono i concetti di riabilitazione”.

Fra i momenti più interessanti c’è stato il confronto con i giovani futuri fisioterapisti, un folto gruppo di ragazzi che frequentano l’Università di Brescia ha infatti fatto visita alla fiera: “E’ stato bellissimo – ha detto Piero Ferrante, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti – vedere un’università che ci manda dei laureandi, ha fatto bene al cuore. Di fisioterapia c’è sempre più bisogno. Il nostro compito da istituzione rappresentativa politicamente della professione sanitaria di fisioterapista è quella di consegnare alle nuove generazioni una fisioterapia che stia dove merita di essere”.

Fra i focus d’approfondimento allo stand OFI, si è svolto quello sulla prevenzione di patologie croniche come obesità, diabete e impertensione. Spazio è stato dedicato anche alla gestione del paziente in un contesto domiciliare mentre, tra i momenti più promettenti di prospettive, c’è stato l’incontro dal titolo “La terapia e la riabilitazione nella mani giuste”, con la partecipazione dei consiglieri della Regione Lombardia, Giulio Gallera, Marco Bestetti e Maria Rozza (III Commissione Permanente Sanità), che ha favorito il confronto diretto fra professionisti e rappresentanti istituzionali. Ad aprire quell’evento c’era Andrea Vianello, giornalista e presidente di A.L.I.C.e (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale) che nel 2019 è stato colpito proprio da Ictus. Vianello ha raccontato la sua esperienza, nei giorni precedenti era stato sottoposto a manipolazioni cervicali praticate da professionisti non adeguatamente formati e non fisioterapisti. Sebbene il nesso causa-effetto fra le manipolazioni e l’ictus non sia scientificamente certificata, i medici in più occasioni li hanno collegati: “Quando sei vittima di un ictus, come mi è capitato – ha detto Vianello – finire nella mani giuste dei fisioterapisti è il nostro futuro. L’ictus spesso lascia danni importanti motori e non solo cognitivi e sono i fisioterapisti che, con le loro mani, ci aiutano e con la loro competenza ci guidano nel percorso di riabilitazione, cruciale per la qualità della nostra vita”.

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