Egadi, Fratelli d’Italia lancia l’allarme: “La piccola pesca è al collasso” ￼

Un grido d’allarme per difendere uno dei simboli più autentici dell’arcipelago. Fratelli d’Italia – Isole Egadi richiama con forza l’attenzione dell’Amministrazione comunale di Favignana sulla grave crisi che sta investendo il settore della piccola pesca, da sempre colonna portante dell’economia, della cultura e dell’identità delle isole. Secondo quanto evidenziato dal partito, la situazione del comparto sarebbe oggi diventata drammatica, con pescatori e famiglie costretti a fare i conti con crescenti difficoltà economiche e sociali, in un contesto che – denunciano – continua a registrare l’assenza di interventi concreti e di una vera progettualità istituzionale.

L’sos della politica locale

“La piccola pesca – sottolinea Fratelli d’Italia – non rappresenta soltanto un’attività lavorativa, ma un patrimonio storico e identitario delle Egadi, costruito nel tempo grazie al sacrificio, alla dedizione e al legame profondo tra uomo e mare”. Un rapporto che, secondo il movimento, rischia oggi di essere compromesso in modo irreversibile se non si interverrà con urgenza. Da qui il lancio di un vero e proprio SOS politico e istituzionale rivolto al Comune di Favignana, anche nella sua veste di ente gestore dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi. FdI chiede all’amministrazione di attivarsi immediatamente per mettere in campo progetti concreti di sostegno al settore, coinvolgere direttamente i pescatori nelle scelte legate alla gestione del territorio e del mare e individuare misure capaci di conciliare la tutela ambientale con la sostenibilità economica delle attività tradizionali.

I punti del documento

Tra i punti centrali del documento c’è anche la richiesta di una maggiore valorizzazione del ruolo della piccola pesca, considerata un presidio naturale del mare e una pratica storicamente sostenibile, strettamente connessa all’equilibrio ambientale dell’arcipelago. “Difendere la piccola pesca – ribadisce Fratelli d’Italia – significa difendere la nostra storia, la nostra identità e il futuro delle nuove generazioni delle Egadi”. Un messaggio forte, che punta a riportare al centro del dibattito pubblico una categoria considerata essenziale per la tenuta sociale ed economica delle isole. Il circolo di Fratelli d’Italia – Isole Egadi si dice infine disponibile al confronto e alla collaborazione istituzionale, ma ribadisce con fermezza la necessità di interventi immediati e concreti, prima che la crisi diventi irreversibile.