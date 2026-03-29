A Custonaci il GP d’Italia del Mondiale FIM Enduro. Mercoledì la conferenza si presentazione

Dopo quasi 15 anni, il Campionato Mondiale FIM EnduroGP torna in Sicilia. Custonaci ospiterà dal 10 al 12 aprile 2026 il GP d’Italia, round inaugurale della stagione mondiale, portando i migliori piloti enduro del pianeta sul territorio trapanese.

La conferenza stampa di presentazione ufficiale si terrà mercoledì 1° aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana a Palermo. Interverranno Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Elvira Amata, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Fabrizio Fonte, sindaco di Custonaci, Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Giuseppe Bica, deputato regionale ARS, Giuseppe Fausto, sindaco di Castellammare del Golfo, i rappresentanti della Federazione Motociclistica Italiana, i rappresentanti di Prime Stadium, World Promoter del Campionato, e lo staff del Custonaci Enduro Club con Alfredo Castiglione (presidente), Saverio Sciacca e Salvatore Di Pace.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione istituzionale e sportiva per la Sicilia. Per la prima volta dal 2011, una competizione di questa rilevanza internazionale torna nell’Isola, con ricadute significative sul piano sportivo, turistico ed economico per l’intero territorio regionale.

La prima tappa del GP d’Italia è organizzata da Prime Stadium in collaborazione con Custonaci Enduro Club ed è inserita nell’ambito della manifestazione “Onde di Sport – Spring 2026”, iniziativa promossa dal Comune di Custonaci con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.