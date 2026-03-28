Il Requiem di Mozart dà il via alla 78ª stagione del Luglio Musicale Trapanese

L’Ente Luglio Musicale Trapanese da il via alla sua 78ª Stagione con il “Requiem K. 626” di Wolfgang Amadeus Mozart che sarà offerto per la città di Trapani domenica 29 marzo, alle ore 21:30, nella Cattedrale di San Lorenzo. L’iniziativa si colloca nel cuore della Settimana Santa, quando la città si raccoglie nei riti della tradizione. Un’opera che rappresenta una delle vette assolute della musica sacra e che interroga il mistero della morte e della trascendenza attraverso l’equilibrio tra rigore formale e intensità espressiva. Sul podio Nicola Kitharatzis, che guiderà l’Orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese insieme ai solisti Laura Catrani (soprano), Silvia Regazzo (contralto), Luciano Giambra (tenore) e Ugo Guagliardo (basso). All’organo Carmen Pellegrino. Il coro è preparato da Fabio Modica.

“Aprire la stagione con un concerto gratuito per la città nella Settimana Santa significa riconoscere il legame profondo tra il Luglio Musicale e Trapani. Un momento di condivisione culturale e spirituale per l’intera collettività”, dichiarano Giacomo Tranchida, presidente dell’Ente Luglio Musicale Trapanese e sindaco di Trapani e Rosalia d’Alì, assessore alla cultura. “Il Requiem di Mozart si trova nella prima pagina del ‘vocabolario’ della Stagione 2026 ‘Verbi d’Amore’ alla parola ‘Eternità'”, aggiungono Filippo De Vincenzi, consigliere delegato dell’Ente, e Walter Roccaro, direttore artistico. “Un testamento musicale che Mozart ha consegnato all’Umanità e che porge e porgerà a tutti per sempre il senso del sublime“. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione MaMu Cultura Musicale di Milano, impegnata nella diffusione della musica classica. Verrà riproposto a Milano, sabato 31 ottobre alle ore 20:30, nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, con lo stesso cast vocale ma con la direzione di Mirco Reina, direttore musicale del Luglio Musicale Trapanese, l’Orchestra e il Coro MaMu Ensemble. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.