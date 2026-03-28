Cateno De Luca a Marsala per sostenere Andreana Patti e lanciare un “Governo di Liberazione” per la Sicilia VIDEO

Come da programma, anche Marsala è stata tra le tappe del breve tour dell’onorevole Cateno De Luca, che la scorsa settimana ha lanciato il suo “Governo di Liberazione” per la Sicilia. Affiancato dal collega Danilo Lo Giudice e dai referenti locali di Sud Chiama Nord, De Luca ha presentato anche il progetto politico che a Capo Boeo vede il simbolo movimento al fianco della candidata Andreana Patti, all’interno della lista Marsala Civica.

“Ormai c’è una degenerazione complessiva: quando la politica si fa dettare la linea dalle dinamiche giudiziarie finisce per perdere autorevolezza”, ha affermato De Luca a proposito del momento politico che sta attraversando la Sicilia. Il riferimento è – soprattutto – alle difficoltà che stanno vivendo il governo Schifani e la sua maggioranza: “E’ una brutta fase, che speriamo possa interrompersi al più presto – ha aggiunto il sindaco di Taormina – e che i siciliani possano presto tornare ad avere la possibilità di scegliere un nuovo governo”. Rispetto agli schemi di centrodestra e campo largo progressista, De Luca propone qualcosa di diverso, più vicino a quanto avvenuto qualche anno fa su scala nazionale con l’esecutivo guidato da Mario Draghi. “Per la Sicilia serve un governo di scopo trasversale che attinga alle persone migliori di ogni area, isolando gli ascari che spesso approfittano della loro posizione per mettere in difficoltà chi governa”.

In merito alla presenza di Sud Chiama Nord alle amministrative marsalesi, De Luca sottolinea che lo scorso 18 gennaio il suo movimento ha definito una linea riformista e progressista, puntando a scegliere figure competenti e capacità di portare risorse alla propria comunità. “Per questo abbiamo scelto Andreana Patti, all’interno di una linea di cambiamento rispetto a una situazione stagnante che intendiamo rompere”.