Sciopero del 27 marzo: trasporti, scuola e informazione a rischio in tutta Italia

Oggi, venerdì 27 marzo si preannuncia come una giornata complicata per milioni di italiani. Lo sciopero nazionale proclamato in diversi settori coinvolgerà infatti trasporti pubblici, scuola e informazione, con possibili disagi anche in Sicilia, nelle principali città e con ripercussioni sugli spostamenti, sull’attività scolastica e sulla diffusione delle notizie. Sul fronte dei trasporti, l’agitazione interesserà soprattutto il trasporto pubblico locale, con stop o riduzioni del servizio di bus, tram e metropolitane in varie realtà urbane. In alcune città lo sciopero avrà carattere locale e con orari differenti: a Napoli, ad esempio, sono previste astensioni serali per alcune linee, mentre in altri centri i disagi potrebbero concentrarsi in specifiche fasce orarie. Restano comunque valide le fasce di garanzia, previste per limitare i disservizi nei momenti di maggiore afflusso.

A fermarsi sarà anche la scuola. Lo sciopero riguarda il personale docente, dirigente e Ata, sia di ruolo sia precario, con possibili conseguenze sull’ordinario svolgimento delle lezioni. Le famiglie sono quindi invitate a verificare eventuali comunicazioni dei singoli istituti, perché l’adesione del personale potrebbe incidere sull’apertura dei plessi o sulla regolare attività didattica. Non solo trasporti e istruzione. Per l’intera giornata è previsto anche lo sciopero dei giornalisti, proclamato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana per il mancato rinnovo del contratto di lavoro. Una protesta che potrebbe riflettersi sull’aggiornamento dei siti di informazione, sui telegiornali e più in generale sulla produzione giornalistica nazionale. Quella di oggi sarà dunque una giornata da affrontare con prudenza e programmazione. Per pendolari, studenti e famiglie il consiglio è quello di controllare con attenzione gli aggiornamenti diffusi dalle aziende di trasporto e dalle scuole, così da evitare disagi e spostamenti a vuoto.