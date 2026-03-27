Premio Città di Castellammare: il 28 marzo la premiazione della “Persona dell’anno”

Al via la quinta edizione del premio “Persona dell’Anno”, assegnato da una commissione a chi ha dato lustro alla città di Castellammare del Golfo: il nominativo del premiato, riferito all’anno 2025, sarà reso noto sabato 28 marzo, alle ore 18, nell’aula consiliare di Palazzo Crociferi, in corso Mattarella. Il “Premio Città di Castellammare” è organizzato dall’associazione di promozione del territorio “Kernos”, presieduta da Rosaria Vitale, in collaborazione con il Comune che patrocina la manifestazione volta a dare lustro a cittadini di Castellammare del Golfo che si sono distinti nei diversi ambiti della vita sociale, culturale e professionale. Nella scorsa edizione il riconoscimento è stato conferito all’avvocata e attivista Cathy La Torre.

I nominativi segnalati tramite email all’associazione Kernos sono stati esaminati dalla commissione che, oltre al premio alla “Persona dell’anno”, assegnerà sei menzioni di merito ex aequo a cittadini che si sono distinti in diversi ambiti professionali, culturali e sociali, oltre a un premio alla carriera e un premio alla memoria. Le candidature al premio possono essere avanzate da chiunque, purché riferite a persone viventi di origine castellammarese o fortemente legate alla città. Come prevede il regolamento dell’associazione Kernos condiviso dal Comune, sono esclusi i soci dell’associazione, i componenti della commissione e i loro familiari, nonché i titolari di cariche politiche in corso.

“Il premio è un momento importante per la nostra comunità perché consente di valorizzare storie, talenti e percorsi che rendono onore a Castellammare del Golfo -afferma il sindaco Giuseppe Fausto-. Le numerose segnalazioni confermano quanto il nostro territorio sia ricco di persone che, con impegno e passione, contribuiscono alla crescita sociale, culturale ed economica della città. Un appuntamento atteso e condiviso, curato dall’associazione Kernos che, con costanza e impegno, organizza un’iniziativa che negli anni è diventata sempre più partecipata“. “Il riconoscimento alla “Persona dell’anno”, insieme alle menzioni di merito e ai premi speciali è un segno di gratitudine collettiva –prosegue il sindaco Giuseppe Fausto-. Dopo aver premiato negli anni personalità come il caro Gregory Bongiorno, il dottor Giuseppe Spata, l’astrofisico Andrea Santangelo e, nell’ultima edizione, l’avvocatessa ed attivista Cathy La Torre, continuiamo a raccontare e celebrare una comunità viva, dinamica e orgogliosa dei propri figli illustri“.