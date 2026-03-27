Li Causi: “Più cura per l’impiantistica sportiva e per i quartieri marsalesi”. VIDEO

Antonio Li Causi, impiegato vinicolo, è candidato al rinnovo del Consiglio comunale di Marsala con il Movimento Popolare Arcobaleno a sostegno della candidata sindaca Giulia Adamo.

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Come è nata la sua candidatura a Palazzo VII Aprile?

Avevo già avuto contatti con dei partiti politici. Poi sono stato contattato da Sebastiano Grasso perchè lui conosceva le mie idee sull’impiantistica sportiva della città, perchè sono anche un giornalista sportivo, ed ho accettato perchè Grasso ha 12 progetti per il sociale.

Li Causi, cosa vorrebbe rappresentare in Consiglio se dovesse essere eletto?

Mi vorrei occupare dell’impiantistica sportiva e dei quartieri a rischio, Sappusi, Amabilina e via Istria. Abbiamo la Piscina comunale chiusa da troppo tempo, Lo Stadio è stato costruito nel ’56 e sta cadendo a pezzi. Secondo me non bisogna investirci tanto, ma bisogna realizzare strutture nuove. Abbiamo inoltre una pista di atletica leggera. Dovremmo guardare alla città di Ferrara, dove è stato costruito con fondi Pnrr in periferia un impianto per la società di basket con pali prefabbricati e corsie pedonali. Perchè a Marsala non si può fare un altro Palazzetto? Non abbiamo neppure un campo di Atletica Leggera. Io sto facendo un monitoraggio sugli impianti in città. Per i quartieri marsalesi la politica ha sempre fatto poco. A Sappusi ad esempio non esiste decoro urbano e assistenza sociale. Vorrei lanciare gli orti sociali per le persone più anziane, i laboratori informatici per i giovani e la biblioteca del quartiere.

Come si sta svolgendo la ricerca del suo consenso elettorale?

Sono un volto nuovo, ma sto ricevendo consensi dagli abitanti dei quartieri e voglio rappresentare le loro problematiche in Aula.