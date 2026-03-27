Pino Ferrantelli, consigliere comunale uscente storico esponente dell’area centrista marsalese, si ricandida nella lista dell’UDC a sostegno del candidato Massimo Grillo.

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Perché ha deciso di ricandidarsi?

“La politica bisogna sentirla e avere passione. Stiamo insieme è il mio slogan personale. Insieme alla gente. Io ho ascoltato spesso le necessità che giungono dalla gente. Ecco io vorrei continuare per essere il portavoce dei loro bisogni in consiglio comunale. Si è perso questo contatto e io anche in questa direzione sono per il ripristino dei Consigli di quartiere, naturalmente aggiornandone le dinamiche a tempi più recenti, ma certamente costituivano un modello dialogo”.

L’Udc ha avuto una fase di dialogo interno prima di decidere il sostegno al candidato sindaco Grillo…

“Io sono stato sempre di cultura centrista. Grillo è un moderato e io ho visto che sta mettendo in cantiere opere importanti per la città e questo merito gli va riconosciuto. La mia battaglia in Consiglio continuerà anche per la valorizzazione del Parco Archeologico. Marsala in Italia è seconda soltanto a Pompei in questo settore, e io credo che dobbiamo insistere perché lo diventi davvero”.

Quindi lavorare per il rilancio del turismo.

“… che non è legato soltanto alla nostra storia ma anche all’agricoltura, all’artigianato e ai prodotti tipici del territorio che aprono un volano economico importante per la città”.

Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?

“L’Udc è un partito di moderati e io trovo tanto spazio di dialogo, certo chiedere il consenso personale richiede un certo impegno e si trovano tante difficoltà. Per quanto mi riguarda personalmente la gente mi conosce e sa che il mio spazio politico è sempre lo stesso l’aria di centro, forse per questo negli anni sono stato premiato: per la mia coerenza”.