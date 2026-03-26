Saline di Trapani e Paceco, natura e inclusione sociale, un’esperienza di crescita

Il contatto con la natura non è soltanto esperienza estetica, ma può trasformarsi in un autentico percorso di riconnessione con sé stessi e con il mondo. È questo il significato più profondo dell’attività che si è svolta all’interno della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco, luogo simbolo di tutela ambientale ma anche di crescita sociale e inclusione. Da anni impegnata nella salvaguardia della biodiversità e degli equilibri tra uomo e ambiente, la Riserva continua a rappresentare anche uno spazio di partecipazione attiva e di costruzione di nuove opportunità per il territorio. In questa direzione si inseriscono le collaborazioni con realtà locali come l’associazione Azione X, che offre a molti giovani occasioni significative di incontro con la natura e con nuove prospettive di vita.

Il progetto “Itinerari di Comunità”

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “Itinerari di Comunità”, promosso dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani e coordinato dalla direttrice Rosanna Provenzano. Il progetto nasce con l’obiettivo di costruire percorsi di inclusione sociale e sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo sia le persone in carico all’ufficio sia la comunità locale, in un dialogo concreto tra istituzioni, territorio e ambiente. Durante la visita, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ripercorrere la storia e le motivazioni che hanno portato all’istituzione della Riserva, osservando da vicino uno degli ecosistemi più suggestivi e importanti del Paese.

La bellezza della Riserva e il suo valore

Le saline, con i loro paesaggi sospesi tra acqua e cielo, hanno fatto da cornice all’osservazione del cavaliere d’Italia in nidificazione e dei fenicotteri rosa intenti ad alimentarsi nelle vasche. Il racconto degli operatori ha accompagnato i presenti alla scoperta del mondo del sale marino e del ruolo fondamentale che questa attività svolge per la conservazione dell’habitat, capace di ospitare centinaia di specie. «La Riserva è molto più di un luogo naturale: è il simbolo concreto di un territorio che ha saputo cambiare», ha dichiarato la direttrice della Riserva, Silvana Piacentino. «In passato molte di queste aree sono state segnate da attività illegali e dal degrado; oggi rappresentano invece un esempio di tutela che ha restituito bellezza e valore condiviso al territorio».

La natura come strumento di rinascita

Ed è proprio in questo passaggio che si inserisce il significato più autentico dell’esperienza vissuta ieri: così come il territorio è stato capace di rinascere, anche le persone coinvolte nei percorsi dell’UEPE affrontano un cammino di cambiamento e ricostruzione. Camminare in un ambiente protetto, ascoltare il ritmo della natura, comprendere le relazioni che legano ogni elemento dell’ecosistema diventa così occasione di riflessione, consapevolezza e crescita personale. La natura si rivela non soltanto come luogo da osservare, ma come spazio capace di accogliere, educare e in qualche modo anche “curare”. La Riserva ha inoltre espresso un sentito ringraziamento all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani e all’Ordine degli Architetti, per l’attenzione e la fiducia dimostrate. Iniziative come questa confermano come la tutela ambientale possa diventare anche uno strumento concreto di inclusione sociale, capace di generare rispetto, responsabilità e nuove possibilità.