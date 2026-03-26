A Marsala la seconda edizione di Innocrea, innovazione e sostenibilità con gli esperti a San Pietro

Venerdì 27 e sabato 28 marzo si terrà, presso il Complesso di San Pietro di Marsala, la seconda edizione di INNOCREA, evento rivoluzionario per la Città, ideato ed organizzato dall’Associazione e comunità creativa “La Città che Vorrei” e patrocinato dal Comune di Marsala. All’evento, dedicato all’innovazione, alla creatività e alla valorizzazione delle eccellenze locali, parteciperanno esperti, istituzioni, associazioni, scuole, imprese, cittadini. Visione a breve e lungo termine, partecipazione attiva e connessioni multilivello, orientate a creare opportunità di formazione, informazione, sviluppo economico e sociale del nostro territorio, generando un modello di Città sostenibile, inclusiva e connessa. L’ingresso libero è riservato a tutta la cittadinanza.

Questo il programma: