Petrosino: operazione contro cosa nostra sul territorio. VIDEO

Maxi operazione a Petrosino. Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani con il supporto in fase esecutiva dei militari dei Comandi Provinciali di Palermo, Messina, Agrigento, Caltanissetta, Enna, dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, del 12° Reggimento Sicilia, del 9°Nucleo Elicotteri di Palermo e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Palermo, nell’ambito di un’articolata operazione, hanno eseguito nove decreti di perquisizione personali e locali emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Palermo nei confronti di 9 persone, tutte minorenni all’epoca dei fatti.

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I provvedimenti compendiano le risultanze di un’attività d’indagine, avviata e condotta dal Nucleo Investigativo dal dicembre 2022 al febbraio 2024 e che ha consentito di ricostruire l’operatività dell’organizzazione mafiosa di cosa nostra operante sul territorio di Petrosino e come il gruppo criminale attraverso metodi tipicamente mafiosi esercitasse il controllo del territorio con la forza dell’intimidazione e garantisse il sostentamento economico del sodalizio attraverso illecite attività criminali. Gli indagati molti dei quali, funzionalmente inseriti nella descritta struttura criminale, risultano indagati a vario titolo per i reati di:

ricettazione, danneggiamento e favoreggiamento;

porto/ detenzione illegale di armi da sparo (pistole e fucili);

spaccio di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina, hashish e crack).

In particolare: sono state tratte in arresto, in flagranza di reato, 5 persone, mentre 2 sono state deferite in stato di libertà. Sono stati inoltre sequestrati 156 grammi di cocaina, due fucili, una pistola e 23 cartucce, mentre è stato possibile documentare l’approvvigionamento di circa 1,2 kg. di cocaina, 6 kg. di hashish e 130 gr. di crack. Contestualmente è stato notificato l’invito a rendere interrogatorio preventivo nei confronti di ulteriori 16 persone indagate a vario titolo per produzione, traffico spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, possesso di armi, ricettazione con l’aggravante, in alcuni casi, per l’aver commesso il fatto in connessione ad attività mafiose.

Gli indagati, dovranno rispondere a vario titolo dei reati di:

associazione di tipo mafioso per aver fatto parte, anche con ruoli apicali, all’organizzazione criminale Cosa Nostra operante nel territorio di Petrosino;

estorsioni, intimidazioni e danneggiamento a seguito d’incendio;

porto/ detenzione illegale di armi da sparo (pistole e fucili);

estorsione nella gestione di un alloggio popolare in Petrosino;

traffico di sostanze stupefacenti (del tipo cocaina, hashish e crack) attraverso una stabile associazione armata.

Si precisa che il procedimento penale si trova tutt’ora nella fase delle indagini preliminari e pertanto, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali saranno definitivamente determinate solo dopo la pronuncia da parte del Giudice di una sentenza passata in giudicato.