Gasparri (FI) verso le dimissioni, firmata la sfiducia. In pole Stefania Craxi

redazione

Gasparri (FI) verso le dimissioni, firmata la sfiducia. In pole Stefania Craxi

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giovedì 26 Marzo 2026 - 12:40

Dopo le dimissioni all’interno di Fratelli d’Italia, ora arrivano quelle in Forza Italia. Maurizio Gasparri si sta dimettendo dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all’ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. Molto probabilmente prenderà il suo posto la senatrice Stefania Craxi, figlia di Bettino. Sono stati gli senatori a sfiduciare il capogruppo Gasparri. Essendoci le firme della maggioranza dei senatori Gasparri rassegnerà le dimissioni nel pomeriggio. Questa sarebbe una mossa di Marina Berlusconi dopo la sconfitta al referendum.

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