Gasparri (FI) verso le dimissioni, firmata la sfiducia. In pole Stefania Craxi

Dopo le dimissioni all’interno di Fratelli d’Italia, ora arrivano quelle in Forza Italia. Maurizio Gasparri si sta dimettendo dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all’ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. Molto probabilmente prenderà il suo posto la senatrice Stefania Craxi, figlia di Bettino. Sono stati gli senatori a sfiduciare il capogruppo Gasparri. Essendoci le firme della maggioranza dei senatori Gasparri rassegnerà le dimissioni nel pomeriggio. Questa sarebbe una mossa di Marina Berlusconi dopo la sconfitta al referendum.