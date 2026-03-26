Andrea Vallone: “Hub a sostegno delle attività giovanili. Rafforzare i bus”. VIDEO

Andrea Vallone, giovane candidato consigliere marsalese, partecipa alle prossime elezioni con il Partito Democratico e a sostegno della candidata a sindaco Andreana Patti.
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Vallone, perchè si candida al Consiglio comunale?
E’ una sfida che ho deciso di accettare, dietro la proposta sia della dottoressa Patti che della segretaria del PD Linda Licari. Nessuno si occupa in politica delle tematiche giovanili, non c’è un rappresentante in Aula.
Lei si occupa per studio di cultura, fotografia e arte. In Consiglio di cosa vorrebbe occuparsi.
Di Politiche Giovanili. Troppi giovani partono all’estero perchè qui non trovano opportunità di fare impresa. Per questo con Andreana Patti stiamo proponendo degli Hub dove i giovani che vogliono aprire delle attività avranno burocraticamente un supporto con aiuti da parte del Comune.
Come si sta svolgendo la sua campagna elettorale?
Cerco di stare vicino ai miei coetanei, per rappresentare le tematiche che ci interessano e fare emergere le loro proposte per quanto riguarda cultura, ambiente, trasporti e sicurezza.
Sul fronte trasporti e sicurezza in che modo intende intervenire?
A Marsala ci sono 31 mezzi comunali ma ne funzionano pochi per mancanza di autisti. Pensiamo di delegare a un ente comunale il servizio di trasporti per risolvere alcune problematiche ed assumere. Uno dei vantaggi delle grandi città è che nel week end i trasporti vengono ampliati fino a tarda notte, cosa che a Marsala non c’è mai stato.