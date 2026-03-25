Trapani, a Palazzo Cavarretta la mostra “Misteri – La Passione” di Francesca Giambino￼

Sarà inaugurata domani, giovedì 26 marzo alle ore 18, presso Palazzo Cavarretta (Via Torrearsa 1), la mostra “Misteri – La Passione” dell’artista Francesca Giambino. L’esposizione, visitabile fino al 29 marzo 2026, propone un intenso percorso pittorico dedicato ai Sacri Misteri di Trapani, simbolo identitario della città e tra le più suggestive tradizioni religiose e popolari della Sicilia. Il vernissage, aperto al pubblico, darà avvio a quattro giorni di arte e spiritualità nel cuore del centro storico. Il progetto espositivo invita il visitatore a un viaggio emozionale e contemplativo tra le opere ispirate ai gruppi sacri dei Misteri, riletti attraverso una sensibilità contemporanea. Le tele di Giambino restituiscono una visione personale della Passione, in cui si intrecciano devozione, memoria collettiva e ricerca artistica, offrendo nuove chiavi di lettura di un patrimonio profondamente radicato nella cultura locale. La mostra sarà aperta al pubblico ogni giorno con i seguenti orari: 10:00–13:00 e 16:00–23:00.

Francesca Giambino, nata nel 1978 a Erice e residente a Rilievo, ha intrapreso il proprio percorso artistico frequentando il Liceo Artistico e successivamente l’Accademia di Belle Arti Kandinskij di Trapani, dove si è specializzata in Decorazione.

Attiva sin dai primi anni Duemila, ha partecipato a numerose estemporanee di pittura distinguendosi per talento e sensibilità artistica, ottenendo importanti riconoscimenti, tra cui il Premio della critica AICS di Trapani nel 2001 e il primo premio al concorso internazionale dell’Associazione Poster di Antibes nel 2002.

Dal 2010 collabora con l’Aeronautica Militare Italiana, in particolare con il 37° Stormo di Birgi, per la realizzazione di opere pittoriche e scultoree decorative. Tra le mostre personali più significative si ricorda “Trapani e le sue meraviglie” (2019), Cavarretta e lo scorso anno la prima Mostra “Misteri – La Passione”, sempre a Palazzo Cavarretta.