A Petrosino guasto alla condotta principale già riparato

redazione

A Petrosino guasto alla condotta principale già riparato

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mercoledì 25 Marzo 2026 - 07:19

A causa di un improvviso guasto a una condotta della rete idrica principale nel Comune di Petrosino, si è resa necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua per consentire gli interventi urgenti di riparazione. I lavori hanno preso il via questa mattina, a partire dalle ore 6. “Si invitano pertanto i cittadini a munirsi di adeguate scorte d’acqua, al fine di far fronte alla possibile sospensione del servizio nelle ore mattutine”, scrivono nella pagina del Comune. “L’intervento è stato rapidissimo e già stamattina alle ore 8 abbiamo riacceso l’impianto e avviato la regolare erogazione” afferma il primo cittadino Giacomo Anastasi.

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