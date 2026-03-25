Egadi Slow, a Favignana il confronto sul turismo del futuro con… Birgi

Le Isole Egadi si preparano a compiere un nuovo passo nel percorso verso un modello turistico più evoluto, sostenibile e competitivo. Venerdì 27 marzo, alle ore 10.30, negli spazi dello Stabilimento Florio di Favignana (sala “Ex Ristorante”), si terrà un incontro dedicato al progetto “Egadi Slow”, iniziativa che punta a ripensare l’offerta turistica dell’arcipelago attraverso esperienze autentiche, itinerari tematici e una rete integrata tra operatori locali. L’appuntamento si inserisce in un contesto più ampio di riflessione strategica sul futuro del turismo nelle Egadi e nel territorio trapanese, con un focus particolare su due direttrici considerate oggi decisive: la sostenibilità e la destagionalizzazione dei flussi. Elemento centrale del confronto sarà il coinvolgimento di Airgest, società di gestione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi. La presenza dello scalo rappresenta infatti un fattore chiave per lo sviluppo turistico dell’area: non solo porta di accesso privilegiata per i visitatori italiani ed europei, ma anche leva potenziale per ampliare i periodi di permanenza e distribuire i flussi oltre i mesi estivi.

In questo scenario, il dialogo tra sistema aeroportuale e territorio assume un valore strategico. L’obiettivo è costruire sinergie capaci di tradursi in nuove rotte, maggiore accessibilità e, soprattutto, in una programmazione turistica che sappia intercettare una domanda sempre più orientata verso esperienze sostenibili, autentiche e meno concentrate nei picchi stagionali. All’incontro interverranno Enrico Malato, direttore dell’aeroporto di Trapani Birgi, e Sara Toldo, responsabile sviluppo network e rotte europee dello scalo, insieme al sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto. Prevista anche la partecipazione di Vittorio Messina, presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti, Giuseppe Mineo, presidente provinciale Confesercenti Trapani, Massimiliano Saladino, presidente della Pro Loco Isole Egadi, e Giovanna Frizzale, guida ambientale e tra i referenti del progetto Egadi Slow.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Isole Egadi, da Confesercenti Trapani e da AIGO Confesercenti Isole Egadi (Associazione Italiana Gestori Ospitalità Diffusa), e si propone come momento di confronto operativo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori del settore. Al centro del dibattito, la costruzione di una strategia turistica condivisa, fondata sulla collaborazione tra pubblico e privato e orientata a valorizzare le specificità ambientali, culturali e identitarie delle Egadi. Un percorso che mira a rafforzare la competitività del territorio, senza rinunciare alla tutela delle sue risorse più preziose. In un contesto nazionale in cui il turismo sostenibile è sempre più al centro delle politiche di sviluppo, l’esperienza delle Egadi si candida così a diventare un laboratorio di buone pratiche, capace di coniugare crescita economica, qualità dell’offerta e rispetto dell’ambiente. L’incontro di Favignana rappresenta, in questa prospettiva, un passaggio significativo verso la definizione di un modello replicabile anche in altri territori a forte vocazione turistica.