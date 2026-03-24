Tensione alta nel centrodestra dopo il referendum: si dimettono Delmastro e Bartolozzi

I primi effetti politici del referendum stanno cominciando a prendere forma intorno al governo Meloni e alla maggioranza di centrodestra. Hanno, infatti, rassegnato le proprie dimissioni il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro (FdI) e la capo di gabinetto Giusi Bartolozzi.

Il primo è da giorni nell’occhio del ciclone per il suo coinvolgimento in una società che gestisce un ristorante intestato a Miriam Caroccia, figlia di Mauro, considerato vicino al clan del boss Michele Senese. Dalle ultime notizie emerse, pare che all’interno del ristorante si svolgessero vere e proprie riunioni in cui sarebbero state anche prese decisioni delicate, in una situazione sicuramente poco riservata. In tali occasioni Delmastro sarebbe stato affiancato dalla Bartolozzi, che a sua volta è stata al centro di numerose polemiche nei giorni scorsi, dopo aver definito i magistrati italiani “un plotone di esecuzione”.

Queste le parole con cui Delmastro ha annunciato alla stampa la propria scelta: “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”.

Resta in sella, almeno per il momento, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, atteso domani in Parlamento da un “question time” che si profila particolarmente acceso. Alcune indiscrezioni ventilano anche l’ipotesi di dimissioni da parte della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, da tempo alle prese con guai giudiziari legati alla sua attività di imprenditrice.