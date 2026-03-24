Marsala 2026, Andreana Patti inaugura il suo Comitato elettorale

Sabato 28 marzo, alle ore 18:30, in via Mario Nuccio n. 79, verrà inaugurato il Comitato elettorale di Andreana Patti, candidata sindaca alle prossime amministrative per la città di Marsala (24-25 maggio).

​L’iniziativa, nelle intenzioni degli organizzatori, non vuole presentarsi come il semplice taglio di un nastro, ma come l’apertura di una “casa delle idee” dove Andreana Patti invita ogni cittadino a farsi protagonista.

​«Sarà un’occasione di incontro per condividere sogni e progetti concreti – dichiara Andreana Patti – Immaginiamo una città che sappia finalmente prendersi cura di chi la abita: servizi efficienti, nuove opportunità e la riconquista di ciò che abbiamo di più caro: il nostro tempo, la nostra sicurezza e una migliore qualità della vita. Vi aspetto per iniziare questo percorso di cambiamento».

​”L’inaugurazione del Comitato elettorale – si legge nella nota diffusa agli organi di stampa – sarà l’occasione per presentare le liste a sostegno della candidatura: un mosaico di volti e competenze uniti da un impegno corale per il territorio. Sarà il momento in cui la proposta politica sarà presentata alla città, trasformando una sede elettorale nel motore pulsante di una Marsala che vuole tornare a correre.

Al momento la candidatura di Andreana Patti è sostenuta dalle liste civiche Si muove la città e Compatti per Marsala, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Avanti Marsala-Psi, Marsala Civica-Sud Chiama Nord, ProgettiAmo Marsala, Partito Liberaldemocratico, Italia Viva-Casa Riformista.