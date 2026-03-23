Al Teatro Olimpia di Campobello arriva Ernesto Maria Ponte

Nuovo appuntamento della rassegna “Il Bello di Sicilia 3” a Campobello di Mazara domenica 29 marzo, alle ore 18.30, al Cine-Teatro Olimpia. Sul palco arriva Ernesto Maria Ponte, che porterà in scena “C’era una volta un ponte”. Scritto a quattro mani da Ernesto Maria Ponte e da Salvo Rinaudo, lo spettacolo vedrà l’alternarsi di comicità e poesia, affrontando, tramite l’allegoria della fiaba, le debolezze dell’uomo moderno. Attraverso un ponte magico e misterioso che unisce tutte le storie del mondo e che ci porta dal bosco di Biancaneve fino al castello di Cenerentola, svelando retroscena finora sconosciuti, il comico palermitano, formatosi artisticamente presso il prestigioso laboratorio di teatro diretto da Gigi Proietti, approderà all’analisi di storie e racconti della società odierna venduti come verità ma che, in fondo, sono soltanto favole.

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione e con il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. Direttori artistici del cartellone sono Piero Di Stefano e Giacomo Maltese. È possibile acquistare i biglietti presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e sul sito www.ticketzeta.it.