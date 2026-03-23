Referendum: seconda giornata di voto, affluenza record, meno in Sicilia

Seconda giornata di voto, oggi, lunedì 23 marzo, per il Referendum sulla Giustizia. Si vota fino alle 15, ora in cui verranno comunicati anche i dati sull’affluenza definitiva. Poi inizierà lo scrutinio. In provincia di Trapani alle ore 23 di ieri sera, ha votato il 34,48% degli aventi diritto al voto. In Sicilia ha votato il 34,98% e in Italia il 45,92% degli elettori. Le percentuali di affluenza più alte si registrano ad Alcamo e a Buseto, con oltre il 40% di elettori, mentre a Pantelleria la percentuale minore, con oltre il 22% di cittadini che si è recata alle urne fino alle 23 di ieri. Oggi si torna alle urne, poi è attesa per capire se la riforma che modifica ben sette articoli della Costituzione e che riguarda ambiti della magistratura, verrà approvata (se vince il sì) o meno (nel caso in cui a passare sia il no). Non è previsto il quorum e questo vuol dire che anche un solo voto di scarto fa la differenza.