Referendum: modalità per il voto domiciliare e con accompagnatore￼

Il servizio di Medicina Legale dell’Asp Trapani, in vista della consultazione popolare per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 maggio prossimi, informa gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiatura elettromedicale o affetti da gravissime infermità una infermità tale da non consentire l’allontanamento dalla loro abitazione, che è possibile richiedere di effettuare il voto domiciliare. Inoltre coloro che sono impediti o impossibilitati ad esprimere il voto senza accompagnatore (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi arti superiori o di altro impedimento di analoga gravità) che è possibile farlo, richiedendo il rilascio della certificazione utile ad esercitare il diritto di voto. Possono essere ammessi al voto previo rilascio di apposita certificazione rilasciata dal servizio di Medicina Legale dell’ASP di Trapani, nelle seguenti sedi:

Ufficio Sanitario di Custonaci – Via Novara, 1 (tel./fax 0923971355)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00

Ufficio Sanitario di Buseto Palizzolo – Piazza Principe Umberto (0923809090)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 11:15 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Presidio Sanitario di Erice Vetta – Via Filippo Maiorana (tel. 0923869421)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Delegazione Comunale Erice C. S. – Viale Crocci, 1 Rigaletta Milo (tel. 0923502230)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Ufficio Sanitario di Favignana – Via Dante, 2 (tel./fax 0923925403)

– Via Dante, 2 (tel./fax 0923925403) Domenica 22/03/2026 dalle ore 8:45 alle ore 12:45

Presidio Sanitario di Marettimo – Via Scalo Nuovo, 8 (tel. 0923923117)

– Via Scalo Nuovo, 8 (tel. 0923923117) Domenica 22/03/2026 dalle ore 14:00 alle ore 16:30

Presidio Sanitario di Levanzo – Via Calvario (tel. 0923924092)

– Via Calvario (tel. 0923924092) Domenica 22/03/2026 dalle ore 17:30 alle ore 19:30

Ufficio Sanitario di Paceco – Via Crispi (tel. 0923881309)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:45 alle ore 22:00

Ufficio Sanitario di Misiliscemi – presso il Presidio di Continuità Assistenziale di Marausa sito in Piazza IV Aprile (tel. 0923841795)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 11:15 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 10:45 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Ufficio Sanitario di San Vito Lo Capo – Via Nino Bixio, 4

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Uffici Dem. e Statistici del Comune di Trapani – Largo San F.sco di Paola (tel. 0923872901)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Ufficio Sanitario di Valderice – C/da Cavalieri (tel. 0923836388)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00

Edificio scolastico “Scuola San Giovanni Bosco” I.C. G. Pagoto di Erice, sede del seggio elettorale della Sez. 8, in Viale Lenzi nella frazione di Napola (tel. 0923861842)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 09:00 alle ore 11:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 08:00 alle ore 11:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 15:00 alle ore 18:30

Presidio Sanitario di Fulgatore – Piazza Dell’Agricoltura (tel. 0923811466)

Sabato 21/03/2026 dalle ore 11:15 alle ore 13:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 11:15 alle ore 14:00

Domenica 22/03/2026 dalle ore 18:45 alle ore 22:00

.Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare l’UOC Medicina Legale ai numeri telefonici 0923 472444/5.