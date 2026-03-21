Trapani: Giacomo Pilati presenta il libro “Blu e sale, un’educazione siciliana”

Alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, lunedì 23 marzo alle 18, Giacomo Pilati presenta “Blu e sale, un’educazione siciliana” edito da Bibliotheka. Un romanzo civile e personale. In mezzo, l’infanzia felice e consapevole, come solo i bambini sanno viverla. A fare da controcanto, il terremoto del Belice, il rapimento di Aldo Moro, la strage di Pizzolungo, l’omicidio del giudice Ciaccio Montalto. Un’educazione siciliana, fatta di luci che tolgono il fiato, di tufo e di sale impastati dal vento di grecale, ma anche di borghesia mafiosa, di complicità inconfessabili, di connivenze e ritardi delle istituzioni. Sullo sfondo, la figura, grandiosa e tragica, di Mauro Rostagno, ucciso per aver fatto luce su ciò che non doveva essere svelato.

Qui, in quest’isola che diventa specchio del nostro Paese, Giacomo Pilati ci regala un romanzo che unisce memorie personali e storia d’Italia, scandendo la narrazione in tranche che rimandano ad un gioco antico: dire (i racconti), fare (le azioni), baciare (i sentimenti), lettera (le letture), testamento (la memoria). Un gioco che porta verso l’unico approdo possibile: ammettere chi siamo e riconoscere che i testimoni sono più importanti dei maestri. Dialoga con l’autore, la scrittrice Stefania Auci, letture a cura di Giampiero Montanti. L’incontro è organizzato da Bibliotheka edizioni e Libreria del Corso.