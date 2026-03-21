L’Handball Trapani s’impone in casa contro Halikada Gattopardo

Nona vittoria dell’Handball Trapani contro l’Halikada Gattopardo per 35 a 10. Si tratta dell’ultima gara giocata tra le mura amiche del PalaCardella. Nel prossimo weekend l’ultima sfida con Acireale prima della seconda fase. Trapani segna subito con Stellato ma non riesce ad allungare immediatamente con Marrali che trova il pareggio. Podariu sigla il 3 a 1. Stellato allunga ancora anche se Trapani non trova la via per allungare. Di Prisco segna in pallonetto. La squadra di Vitale comincia ad ingranare nella seconda parte della prima frazione con Lazea che chiude il primo tempo sul 16 a 4. Trapani riprende proprio da dove aveva lasciato: Lazea e Podariu siglano due reti. Le granata trovano 3 ottimi contropiedi e Trapani capitalizza andando sul 22 a 5. Licata prova a recuperare ma Trapani mantiene il giusto trend grazie a Margherita Ferraresi andando sul 26 a 8. La rete di Lista significa +20. Alexis Ascorti ne fa due, Brunetto risponde e timeout: 30 a 9 quando mancano 5 minuti. Stellato ne fa altri due, Scordamaglia aggiunge un buon contropiede e Trapani vola. Finisce 35 a 10.

Lucas Vitale Alvarez, coach Handball Trapani, afferma: “Portiamo a casa una vittoria importante contro Licata, nell’ultima gara al PalaCardella prima della seconda fase. Ma più del risultato, quello che mi resta è lo spirito della squadra, soprattutto in difesa. È da lì che partiamo sempre. Lavoriamo ogni giorno per mantenere alta l’intensità difensiva, perché è quella che ci permette di creare contropiedi e situazioni in campo aperto. Oggi abbiamo sbagliato tanto, è vero, ma la difesa non ha mai mollato. Nei primi minuti abbiamo fatto più fatica. Licata ha iniziato meglio, noi siamo stati un po’ lenti ad entrare in partita. Poi, però, la difesa ha iniziato a funzionare e abbiamo preso in mano la gara. Resta il rammarico per alcuni errori semplici, che in futuro non possiamo permetterci. Adesso pensiamo all’ultima partita contro Acireale. Poi inizierà la fase successiva e dovremo farci trovare pronti. L’obiettivo è continuare a crescere e arrivare nelle migliori condizioni al momento decisivo della stagione”.