Arnas Garibaldi e Università: sinergia tra sanità e diritto per la cultura della legalità

CATANIA (ITALPRESS) – L’ARNAS Garibaldi di Catania ha preso parte alle attività della Clinica Legale di Diritto del Lavoro promossa dal Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito delle iniziative di Terza Missione volte alla valorizzazione delle conoscenze e al rafforzamento dell’impatto sociale dell’Università sul territorio.

La partecipazione dell’Azienda, spiega una nota, “si inserisce in un percorso di collaborazione istituzionale finalizzato a favorire il dialogo tra il mondo accademico e il sistema sanitario, contribuendo alla diffusione della cultura della legalità e alla promozione di buone pratiche nella gestione dei rapporti di lavoro e delle responsabilità professionali”.

Nel corso delle attività, l’ARNAS Garibaldi ha sottoposto all’attenzione della Clinica una vicenda particolarmente complessa, caratterizzata dall’intreccio tra responsabilità per colpa medica, accertamento della responsabilità penale del sanitario, responsabilità civile della struttura e responsabilità disciplinare del medico.

L’analisi del caso, sviluppata con il coinvolgimento di studentesse e studenti, docenti e professionisti, ha consentito di approfondire i diversi livelli di responsabilità, evidenziandone le specificità e le reciproche interazioni.

In particolare, sono stati esaminati i distinti criteri di accertamento propri del giudizio penale e di quello civile, nonché i profili connessi all’esercizio del potere disciplinare da parte dell’Azienda, anche alla luce degli esiti dei procedimenti giudiziari.

Le attività didattiche sono state condotte da Carmelo Ferrara, direttore amministrativo dell’ARNAS Garibaldi, Santo Bonanno, direttore del Pronto Soccorso del Garibaldi-Centro, Daniele Sorelli, direttore dell’UOS di Internazionalizzazione, e Giorgia Fallica, che hanno condiviso competenze ed esperienze professionali offrendo un contributo di elevato valore formativo. L’ARNAS Garibaldi è stata ospitata da Loredana Zappalà, Professore Associato di Diritto del Lavoro.

L’iniziativa, si legge ancora, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su tematiche di elevata rilevanza giuridica e organizzativa, coniugando l’approfondimento teorico con l’analisi di casi concreti, in un’ottica di crescita reciproca tra istituzioni.

Attraverso la partecipazione alla Clinica Legale, l’ARNAS Garibaldi “conferma il proprio impegno nella promozione della formazione, dell’innovazione e della collaborazione con il mondo universitario, riconoscendo il valore strategico di tali sinergie per il miglioramento continuo della qualità dei servizi e per la tutela dei diritti nel sistema sanitario”, conclude la nota.

-Foto Arnas Garibaldi-

(ITALPRESS).