Salvini “Bossi voleva Lega gagliarda, oggi è determinata e in crescita”

ROMA (ITALPRESS) – Umberto Bossi “usava spesso l’aggettivo ‘gagliardò, voleva una Lega gagliarda. Penso che l’abbia costruita bene e la ritrovi ancora bene: in forma, determinata, in crescita ancora oggi, spesso sola contro tutti, però siamo nati così e siamo cresciuti così, probabilmente ci ha anche irrobustito il fisico”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ricordato Umberto Bossi a Radio Libertà.“Oggi la politica c’entra poco, oggi c’entra la famiglia, l’affetto, il sigaro, la Coca-Cola, le notti in macchina, i comizi, le telefonate di rimprovero, il sorriso, le strette di mano, gli autografi, Ponte di Legno, Venezia, il Monviso. Questo è quello che lascia, ed è tanta roba: è un’eredità morale, ideale, valoriale, spirituale. E, mi permetto di aggiungere, di battaglia”, sottolinea Salvini.

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