Presentata la Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese: 9 mesi di eventi, tra musica, opera e danza

È stata presentata nella Sala Grande del Complesso San Domenico, a Trapani, la 78ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Teatro di Tradizione riconosciuto dal Ministero della Cultura. Il titolo è “Verbi d’Amore”: ventuno appuntamenti da marzo a dicembre che attraversano l’amore nei suoi linguaggi universali — musica, opera, danza — tra i luoghi più suggestivi di Trapani.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il sindaco del Comune di Trapani e presidente dell’Ente Giacomo Tranchida, l’assessore alla Cultura Rosalia d’Alí, il consigliere delegato Filippo De Vincenzi e il direttore artistico Walter Roccaro.

«L’Ente Luglio Musicale Trapanese è parte integrante della storia e della tradizione di questa città. Negli anni è riuscito ad arricchire l’offerta culturale annuale, estendendola ben oltre la stagione estiva e le storiche rappresentazioni a Villa Margherita.

Ma il Luglio Musicale è anche uno strumento operativo indispensabile per l’amministrazione comunale. Le maestranze tecniche dell’Ente, altamente qualificate, offrono un supporto fondamentale alla realizzazione di progettualità artistiche promosse dal Comune, sia estive che invernali», dichiara Giacomo Tranchida.

«Accanto all’offerta culturale che tutti vediamo e condividiamo, c’è un lavoro che non si vede ma che è prezioso. Penso al recupero di questo stabile, il complesso San Domenico, che abbiamo trovato chiuso e abbandonato e che gradualmente, grazie anche alla collaborazione dell’Ente, sta diventando un bene che tanti trapanesi, giovani e non, cominciano a frequentare e condividere.

L’attività del Luglio è dunque duplice: da un lato la prospettazione culturale e artistica qualificata, come da statuto di Teatro di Tradizione; dall’altro un lavoro quotidiano, apparentemente invisibile ma in realtà indispensabile per la vita culturale della città. Buon Luglio a tutti noi!», conclude il sindaco.

L’assessore alla Cultura Rosalia d’Alì sottolinea la crescita della stagione, che oggi abbraccia dieci mesi e si distribuisce su quattro spazi cittadini. «Presentare la stagione ogni anno è un’emozione speciale, che cresce insieme ai numeri e alla responsabilità che portiamo come amministratori pubblici. Siamo alla 78ª edizione e il nostro compito è conservare questa importantissima tradizione, questa grande realtà che è l’Ente Luglio Musicale Trapanese, nato 78 anni fa in conseguenza di un fatto tragico e che ha saputo mantenersi, rinnovarsi e crescere nel corso dei decenni. La presentazione di una stagione è il frutto di un grandissimo lavoro: non solo programmazione artistica, ma anche organizzazione di tutto ciò che ci aspetta e che metterà in campo tante professionalità per la realizzazione di questi eventi. Ne siamo estremamente orgogliosi e sentiamo profonda riconoscenza per chi ci lavora con dedizione e amore. Ogni anno il programma si arricchisce e si allunga: oggi copriamo dieci mesi nell’arco delle quattro stagioni, con spazi sempre più diversificati. Sono obiettivi importanti che ci siamo dati e che stiamo raggiungendo, piano piano, grazie allo sforzo di tutti».

«Per la stagione 2026 l’Ente ha scelto di mantenere i prezzi degli abbonamenti e, dove possibile, di ridurli, così da permettere a un pubblico sempre più ampio di partecipare anche agli eventi di maggior prestigio del cartellone. La programmazione è stata articolata in quattro formule di abbonamento: una dedicata alla lirica tradizionale estiva, una riservata alle opere e ai concerti estivi che si terranno al Chiostro di San Domenico, e due abbonamenti autunnali-invernali, rispettivamente per gli spettacoli della Sala Grande di San Domenico e per quelli del Teatro Tonino Pardo. Sono inoltre previste agevolazioni speciali per gli under-30 e per tutti i giovani che desiderano avvicinarsi alla cultura musicale e al teatro d’opera», ha spiegato il consigliere delegato Filippo De Vincenzi.

Walter Roccaro ha illustrato il concept della stagione. «Verbi d’amore è il titolo della 78ª stagione del Luglio Musicale Trapanese, secondo capitolo di un progetto triennale 2025-2027 che dopo i Verbi di integrazione, umanità e coraggio del 2025 si concluderà nel 2027 con i Verbi di sogno. Per “verbo” si intende il logos, la parola che si fa pensiero: ogni spettacolo è connotato da un verbo che invita il pubblico a un percorso emotivo e di conoscenza condivisa.

Il cartellone riunisce grandi nomi del panorama internazionale e giovani talenti: da Bruno Canino a Michele Campanella in duo con Monica Leone, da Giovanni Sollima a Lidia Schillaci, dal Signum Saxophone Quartet alle Faraualla, dall’Orchestra Nazionale Barocca dei Conservatori alla Arco Big Band con Gianluca Guidi, dal Food Ensemble a Luca Ciammarughi con Francesco Mascia alla MoNo Dance Company».

Il sipario si alza domenica 29 marzo con il primo verbo d’amore, eternità: il Requiem K. 626 di Mozart, inserito nelle celebrazioni della Settimana Santa, risuonerà alle 21:30 nella Cattedrale di San Lorenzo, sotto la direzione di Nicola Kitharatzis. L’Ente offre il concerto alla città: l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. L’evento sarà riproposto a Milano sabato 31 ottobre, nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, con lo stesso cast vocale e con Mirco Reina sul podio, direttore musicale dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, con l’Orchestra e Coro MaMu Ensemble.

Il ciclo operistico estivo al Teatro Giuseppe Di Stefano propone poi Nabucco di Verdi, I Capuleti e i Montecchi di Bellini e L’Elisir d’Amore di Donizetti; agosto e settembre animano il Chiostro San Domenico con sette concerti sotto le stelle; l’autunno e l’inverno trovano casa nella Sala Grande con quattro appuntamenti cameristici e sinfonici; il Teatro Tonino Pardo ospita quattro opere da camera contemporanee.

Tra le iniziative presentate c’è anche il progetto di accessibilità sviluppato nell’ambito del Dottorato in Artistic Research on Musical Heritage del Conservatorio “Antonio Scontrino”, che porterà guide in braille, percorsi multisensoriali e sperimentazioni tecnologiche per il pubblico con disabilità visiva. E il ritorno del contest “I vostri Verbi”, aperto fino al 31 gennaio 2027, che invita il pubblico a contribuire con proprie elaborazioni sui temi dell’amore.

Dal 13 al 16 maggio torna il XXI Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano, quest’anno dedicato alla selezione delle voci de I Capuleti e i Montecchi, con una giuria presieduta dal soprano Anna Caterina Antonacci. Iscrizioni aperte fino al 4 maggio su www.lugliomusicale.it.

La 78ª Stagione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani.