Marsala: il 25 marzo Grillo presenta il suo nuovo progetto per la città

Massimo Grillo resta convintamente in campo in questa campagna elettorale per le amministrative che si terranno il 24 e 25 marzo a Marsala. Al suo fianco, al momento, sono rimaste quattro sigle: Udc, Liberi, Lilybeo Viva e Città Territorio, mentre nelle ultime ore si è sfilato il movimento Uguaglianza per la Sicilia.

Dopo la prima iniziativa dello scorso 17 gennaio al Cinema Golden, Massimo Grillo torna a incontrare la cittadinanza con un altro evento pubblico, fissato per il 25 marzo alle 18, presso il locale I Mori (lungomare Boeo). Rispetto a due mesi fa, sono cambiate un po’ di cose: c’è stato un ulteriore avvicendamento in Giunta (con le dimissioni di Salvatore Agate, Donatella Ingardia, Ivan Gerardi, sostituiti da Manlio Canova, Nadia Foderà e Tiziana Laudicina) ed è stata ufficializzata la candidatura di Giulia Adamo, sostenuta da gran parte del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, Grande Sicilia, Noi Moderati) e da alcune liste civiche.

Nonostante alcune frange del centrodestra lo abbiamo più volte invitato a fare un passo indietro, Grillo vuole giocarsi le sue carte fino in fondo, per provare a vincere o – quantomeno – a essere determinante nel risultato finale. Verosimilmente, il suo programma sarà incentrato sul completamento dell’azione amministrativa di questi anni e su nuovi progetti per la città, in parte già annunciati nel corso dell’iniziativa di gennaio.