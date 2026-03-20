Cina, crescita costante per il settore postale nei primi due mesi dell’anno

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi due mesi del 2026, l’industria postale cinese ha registrato una crescita stabile sia dei ricavi sia del volume delle consegne, secondo i dati diffusi oggi dall’Ufficio postale statale.

A gennaio e febbraio, il settore postale ha gestito 33,14 miliardi di pacchi, con un aumento del 5,6% su base annua. Le consegne espresse hanno raggiunto i 30,49 miliardi di pacchi, con una crescita del 7,1%.

Nello stesso periodo, i ricavi commerciali complessivi del settore postale si sono attestati a 291,98 miliardi di yuan (circa 42,38 miliardi di dollari), con un aumento del 7,4% su base annua. Nel totale, i servizi di consegna espressa hanno generato 238,54 miliardi di yuan, con un aumento del 7,9%.

Nel dettaglio, le consegne espresse urbane si sono attestate a 2,13 miliardi di pacchi, in calo del 4,8% su base annua, mentre quelle interurbane hanno raggiunto i 27,68 miliardi, segnando un aumento dell’8,2%.

Grazie alle vendite online, il mercato cinese delle consegne espresse è da anni il più grande al mondo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).