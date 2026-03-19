Rilanciare Trapani e la sua Provincia, la Cisl presenta le sue proposte il 20 marzo

Venerdì 20 marzo dalle ore 9.30 presso il Palazzo del Governo in piazza Vittorio Veneto 2 a Trapani, la Cisl Palermo Trapani presenta le sue proposte per il futuro Trapani e della sua provincia. Una giornata di dibattiti, patrocinata dal Libero Consorzio di Trapani, dal titolo “Il coraggio delle idee, le proposte della Cisl per partecipare insieme al futuro di Trapani e del Libero consorzio”, attorno ai temi centrali nelle proposte del sindacato, che sarà introdotta dalla segretaria generale Federica Badami che presenterà cosi le proposte. Due i panel con diversi protagonisti, istituzioni, politica, esperti di diversi settori, realtà sociali ed economiche, responsabili dei gestori delle principali infrastrutture del territorio che verteranno attorno a due grandi temi: “Benessere sociale e contrasto al degrado, qualità della vita e legalità per rilanciare la provincia trapanese” e “Trapani e il valore del potenziale inespresso, le sfide da affrontare, Infrastrutture, turismo e cultura per un piano di sviluppo del territorio”.
I saluti istituzionali saranno affidati a Mons. Pietro Maria Fragnelli Vescovo di Trapani, al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, al presidente del Liberto Consorzio Salvatore Quinci e all’assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale Mimmo Turano. A concludere la giornata, sarà il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. “Siamo dell’idea – afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Badami -, che per rilanciare Trapani e la sua provincia, partendo dalle sue grandi potenzialità, serva una visione d’insieme: la gestione dei beni confiscati che rappresentano un processo di rigenerazione nel segno della legalità del tessuto economico-imprenditoriale, il contrasto al degrado sociale, l’eliminazione dei gap infrastrutturali, il potenziamento dei servizi urbani, delle politiche sociali e sanitarie, sono tutti punti di una strategia complessiva per far rinascere il territorio, ma non solo. Le potenzialità inespresse possono rappresentare un punto di partenza per un piano di sviluppo di tutto il territorio”.
IL PROGRAMMA
Ore 9,30
Intervento introduttivo
Federica Badami, Segretaria Generale CISL Palermo Trapani
Saluti istituzionali
Mons. Pietro Maria Fragnelli Vescovo di Trapani
Mons. Angelo Giurdanella vescovo Mazara del Vallo
Giacomo Tranchida – Sindaco Trapani
Salvatore Quinci – Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani
Mimmo Turano – Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale
Panel 1
Ore 10 – 12
“Benessere sociale e contrasto al degrado”
Qualità della vita e legalità per rilanciare la provincia trapanese
Intervengono
Daniela Lupo – Prefetto di Trapani
Giuseppe Felice Peritore – Questore di Trapani
Sabrina Pulvirenti~- Commissario Straordinario ASP Trapani
Stefano Pellegrino – deputato regionale FI componente VI commissione Ars Salute, servizi sociali e sanitari
Vita D’Amico – Dirigente scolastica IIS S. Calvino-Amico
Virgilio Bellomo – responsabile del coordinamento Legalità della~Cisl Sicilia.
Panel 2
Ore 12-14
“Trapani e il valore del potenziale inespresso, le sfide da affrontare”
Infrastrutture, turismo e cultura per un piano di sviluppo del territorio
Intervengono
Salvatore Ombra – presidente Airgest
Rosalia D’Alì~- Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale,
Annalisa Tardino – commissario straordinario Autorità portuale mare Sicilia occidentale
Filippo Amodeo vice presidente vicario Sicindustria Trapani
Calogero Maria Fasulo direttore regionale Coldiretti Sicilia
Salvatore Sutera – Sindaco Gibellina
Dario Safina – deputato regionale Pd componente III Commissione Ars Attività Produttive