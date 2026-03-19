Rilanciare Trapani e la sua Provincia, la Cisl presenta le sue proposte il 20 marzo

Venerdì 20 marzo dalle ore 9.30 presso il Palazzo del Governo in piazza Vittorio Veneto 2 a Trapani, la Cisl Palermo Trapani presenta le sue proposte per il futuro Trapani e della sua provincia. Una giornata di dibattiti, patrocinata dal Libero Consorzio di Trapani, dal titolo “Il coraggio delle idee, le proposte della Cisl per partecipare insieme al futuro di Trapani e del Libero consorzio”, attorno ai temi centrali nelle proposte del sindacato, che sarà introdotta dalla segretaria generale Federica Badami che presenterà cosi le proposte. Due i panel con diversi protagonisti, istituzioni, politica, esperti di diversi settori, realtà sociali ed economiche, responsabili dei gestori delle principali infrastrutture del territorio che verteranno attorno a due grandi temi: “Benessere sociale e contrasto al degrado, qualità della vita e legalità per rilanciare la provincia trapanese” e “Trapani e il valore del potenziale inespresso, le sfide da affrontare, Infrastrutture, turismo e cultura per un piano di sviluppo del territorio”.

I saluti istituzionali saranno affidati a Mons. Pietro Maria Fragnelli Vescovo di Trapani, al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, al presidente del Liberto Consorzio Salvatore Quinci e all’assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale Mimmo Turano. A concludere la giornata, sarà il segretario generale Cisl Sicilia Leonardo La Piana. “Siamo dell’idea – afferma la segretaria generale Cisl Palermo Trapani Badami -, che per rilanciare Trapani e la sua provincia, partendo dalle sue grandi potenzialità, serva una visione d’insieme: la gestione dei beni confiscati che rappresentano un processo di rigenerazione nel segno della legalità del tessuto economico-imprenditoriale, il contrasto al degrado sociale, l’eliminazione dei gap infrastrutturali, il potenziamento dei servizi urbani, delle politiche sociali e sanitarie, sono tutti punti di una strategia complessiva per far rinascere il territorio, ma non solo. Le potenzialità inespresse possono rappresentare un punto di partenza per un piano di sviluppo di tutto il territorio”.

IL PROGRAMMA

Ore 9,30

Intervento introduttivo

Federica Badami, Segretaria Generale CISL Palermo Trapani

Saluti istituzionali

Mons. Pietro Maria Fragnelli Vescovo di Trapani

Mons. Angelo Giurdanella vescovo Mazara del Vallo

Giacomo Tranchida – Sindaco Trapani

Salvatore Quinci – Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani

Mimmo Turano – Assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale

Panel 1

Ore 10 – 12

“Benessere sociale e contrasto al degrado”

Qualità della vita e legalità per rilanciare la provincia trapanese

Intervengono

Daniela Lupo – Prefetto di Trapani

Giuseppe Felice Peritore – Questore di Trapani

Sabrina Pulvirenti~- Commissario Straordinario ASP Trapani

Stefano Pellegrino – deputato regionale FI componente VI commissione Ars Salute, servizi sociali e sanitari

Vita D’Amico – Dirigente scolastica IIS S. Calvino-Amico

Virgilio Bellomo – responsabile del coordinamento Legalità della~Cisl Sicilia.

Panel 2

Ore 12-14

“Trapani e il valore del potenziale inespresso, le sfide da affrontare”

Infrastrutture, turismo e cultura per un piano di sviluppo del territorio

Intervengono

Salvatore Ombra – presidente Airgest

Rosalia D’Alì~- Presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale,

Annalisa Tardino – commissario straordinario Autorità portuale mare Sicilia occidentale

Filippo Amodeo vice presidente vicario Sicindustria Trapani

Calogero Maria Fasulo direttore regionale Coldiretti Sicilia

Salvatore Sutera – Sindaco Gibellina

Dario Safina – deputato regionale Pd componente III Commissione Ars Attività Produttive