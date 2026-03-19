A Trapani nominati i garanti dei detenuti, degli anziani, dell’infanzia e dei disabili

Avvenuto al Comune di Trapani l’insediamento del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, del Garante dei diritti degli anziani, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti della persona disabile. I Garanti nominati dal sindaco Giacomo Tranchida, previo avviso pubblico, sono:

Dott.ssa Vitalba Alessandra (Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale)

Dott. Tommaso Di Bella (Garante dei diritti degli anziani)

Dott.ssa Anna Maria Ganci (Garante per l’infanzia e l’adolescenza)

Dott.ssa Vincenza Spada (Garante dei diritti della persona disabile)

Cosí scrivono il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Giuseppe Virzì, che ha seguito l’iter politico-amministrativo: “Questo è un momento di grande significato, perché rappresenta un impegno concreto a tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto quelli che sono più esposti a situazioni di vulnerabilità. I detenuti e le persone private della libertà personale hanno diritto a essere trattati con dignità e rispetto e a ricevere le cure e l’assistenza necessaria per reinserirsi nella società. Gli anziani hanno diritto a vivere una vita dignitosa e a ricevere le cure e l’assistenza necessaria per mantenere la loro autonomia e indipendenza. I bambini e gli adolescenti hanno diritto a crescere e svilupparsi in un ambiente sicuro e protetto e a ricevere l’educazione e la cura necessaria per diventare adulti responsabili e felici. Le persone con disabilità hanno diritto a vivere una vita indipendente e a partecipare pienamente alla vita sociale e culturale della nostra città. Insieme ad i Garanti lavoreremo per creare una comunità locale più inclusiva e più giusta, dove tutti i cittadini potranno vivere con dignità e rispetto”.

Ecco i curriculum vitae dei 4 Garanti nominati:

Anna Maria Ganci

Laurea in Giurisprudenza (2005)

Abilitazione alla professione forense (2008)

Laurea specialistica per le attività di sostegno nella scuola primaria (2019)

Membro effettivo della Camera Minorile presso il Tribunale di Trapani

Master di primo livello per l’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II Grado – Metodologie Didattiche

Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso il Comune di Trapani (2021 e giugno 2025)

Capo Dipartimento Gosp (2022/2023)

Capo Dipartimento per l’inclusione Referente alla Legalità presso l’I.C. E. Pertini

Abilitazione alla classe di concorso A46 Scienze Giuridico – Economiche negli Istituti di scuola secondaria di II grado (2025)

Vincenza Spada

Docente di sostegno e Vicepreside presso l’Istituto Comprensivo G.G. Ciaccio Montalto (dal 2018)

Educatrice minori fino ai 18 anni di età presso Casa Alloggio “Ali D’Aquila” di via Tenente Alberti (TP) (2023/2024)

Specializzazione per le attività di Sostegno Scuola Secondaria presso l’Università degli Studi di Palermo (2009) (per Infanzia, Primaria e Secondaria)

Laurea in Scienze della Formazione Primaria (la prima con indirizzo primaria e la seconda con indirizzo scuola dell’infanzia)

Assistente Lis I Livello conseguito presso l’Ente Nazionale Sordi (2006)

Master in pedagogia clinica (2004)

Referente per l’inclusione

Iscrizione all’ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici)

Laurea in Pedagogia (1996)

Tommaso Di Bella

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo (1985)

Abilitazione all’esercizio della professione (1986)

Specializzazione in Geriatria e Gerontologia (1989)

Specializzazione in Medicina Interna (1994)

Socio e Presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (biennio 2022/2024)

Professore incaricato dell’insegnamento di “Valutazione multidimensionale geriatrica” presso la Scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università di Chieti – anno accademico 2008/2009.

Pubblicazione di 30 articoli scientifici nei vari anni di professione

Dirigente medico in ruolo a tempo indeterminato dell’Unità Valutativa Geriatrica dell’Asp di Trapani (2002-2012), presso cui ha reso Servizio operativo di assistenza domiciliare integrata (ADI) agli anziani e dal 2012 al 2023 Primario.

Vitalba Alessandra