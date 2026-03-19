A Trapani nominati i garanti dei detenuti, degli anziani, dell’infanzia e dei disabili

Avvenuto al Comune di Trapani l’insediamento del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, del Garante dei diritti degli anziani, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza e del Garante dei diritti della persona disabile. I Garanti nominati dal sindaco Giacomo Tranchida, previo avviso pubblico, sono:
- Dott.ssa Vitalba Alessandra (Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale)
- Dott. Tommaso Di Bella (Garante dei diritti degli anziani)
- Dott.ssa Anna Maria Ganci (Garante per l’infanzia e l’adolescenza)
- Dott.ssa Vincenza Spada (Garante dei diritti della persona disabile)
Cosí scrivono il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Giuseppe Virzì, che ha seguito l’iter politico-amministrativo: “Questo è un momento di grande significato, perché rappresenta un impegno concreto a tutela dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto quelli che sono più esposti a situazioni di vulnerabilità. I detenuti e le persone private della libertà personale hanno diritto a essere trattati con dignità e rispetto e a ricevere le cure e l’assistenza necessaria per reinserirsi nella società. Gli anziani hanno diritto a vivere una vita dignitosa e a ricevere le cure e l’assistenza necessaria per mantenere la loro autonomia e indipendenza. I bambini e gli adolescenti hanno diritto a crescere e svilupparsi in un ambiente sicuro e protetto e a ricevere l’educazione e la cura necessaria per diventare adulti responsabili e felici. Le persone con disabilità hanno diritto a vivere una vita indipendente e a partecipare pienamente alla vita sociale e culturale della nostra città. Insieme ad i Garanti lavoreremo per creare una comunità locale più inclusiva e più giusta, dove tutti i cittadini potranno vivere con dignità e rispetto”.
Ecco i curriculum vitae dei 4 Garanti nominati:
Anna Maria Ganci
- Laurea in Giurisprudenza (2005)
- Abilitazione alla professione forense (2008)
- Laurea specialistica per le attività di sostegno nella scuola primaria (2019)
- Membro effettivo della Camera Minorile presso il Tribunale di Trapani
- Master di primo livello per l’insegnamento delle materie giuridico-economiche negli istituti secondari di II Grado – Metodologie Didattiche
- Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso il Comune di Trapani (2021 e giugno 2025)
- Capo Dipartimento Gosp (2022/2023)
- Capo Dipartimento per l’inclusione Referente alla Legalità presso l’I.C. E. Pertini
- Abilitazione alla classe di concorso A46 Scienze Giuridico – Economiche negli Istituti di scuola secondaria di II grado (2025)
Vincenza Spada
- Docente di sostegno e Vicepreside presso l’Istituto Comprensivo G.G. Ciaccio Montalto (dal 2018)
- Educatrice minori fino ai 18 anni di età presso Casa Alloggio “Ali D’Aquila” di via Tenente Alberti (TP) (2023/2024)
- Specializzazione per le attività di Sostegno Scuola Secondaria presso l’Università degli Studi di Palermo (2009) (per Infanzia, Primaria e Secondaria)
- Laurea in Scienze della Formazione Primaria (la prima con indirizzo primaria e la seconda con indirizzo scuola dell’infanzia)
- Assistente Lis I Livello conseguito presso l’Ente Nazionale Sordi (2006)
- Master in pedagogia clinica (2004)
- Referente per l’inclusione
- Iscrizione all’ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici)
- Laurea in Pedagogia (1996)
Tommaso Di Bella
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo (1985)
- Abilitazione all’esercizio della professione (1986)
- Specializzazione in Geriatria e Gerontologia (1989)
- Specializzazione in Medicina Interna (1994)
- Socio e Presidente della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (biennio 2022/2024)
- Professore incaricato dell’insegnamento di “Valutazione multidimensionale geriatrica” presso la Scuola di specializzazione in Geriatria dell’Università di Chieti – anno accademico 2008/2009.
- Pubblicazione di 30 articoli scientifici nei vari anni di professione
- Dirigente medico in ruolo a tempo indeterminato dell’Unità Valutativa Geriatrica dell’Asp di Trapani (2002-2012), presso cui ha reso Servizio operativo di assistenza domiciliare integrata (ADI) agli anziani e dal 2012 al 2023 Primario.
Vitalba Alessandra
- Esercita la professione di avvocato presso il foro di Trapani dal maggio 1998
- Vice Presidente Camera Civile di Trapani (dal gennaio 2023)
- Componente del Dipartimento Famiglia e Minori e Diritti della Persona, Unione Nazionale delle Camere Civili (dal gennaio 2025)
- Consigliere tesoriere Scuola forense “Pietro Drago”, Ordine Avvocati Trapani (gennaio 2019 – gennaio 2023)
- Presidente della Commissione Pari Opportunità, Comune di Alcamo (gennaio 2013 – gennaio 2015)
- Tutore e curatore speciale del minore in numerosi procedimenti giudiziari, su nomina del Tribunale di Trapani e del Tribunale per i Minorenni di Palermo