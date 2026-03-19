Referendum: la mobilitazione del Sì e del No in Provincia di Trapani il 20 marzo

Trapani e l’intera provincia si preparano agli ultimi giorni di campagna referendaria in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia. Sul territorio trapanese il confronto entra nel vivo con due iniziative distinte ma ugualmente significative, promosse dai comitati del No e del Sì, entrambi impegnati a portare tra la gente le proprie ragioni in vista dell’apertura delle urne.

La battaglia per il NO

Da un lato, il Comitato per il No ha annunciato per domani 20 marzo, una vera e propria maratona informativa diffusa, una mobilitazione capillare che coinvolgerà contemporaneamente numerosi comuni della provincia. Dalle prime ore del mattino fino alla sera, banchetti, presidi e attività di volantinaggio animeranno piazze, mercati e centri storici, con l’obiettivo di incontrare direttamente i cittadini e spiegare, punto per punto, le motivazioni contrarie alla riforma Nordio. “Non è solo una battaglia tecnica, ma di democrazia – spiegano gli organizzatori – per questo abbiamo scelto di essere presenti fisicamente in ogni angolo della provincia, dalle città più grandi fino ai centri più piccoli, per garantire a tutti un’informazione libera e indipendente prima del voto”.

Il calendario della mobilitazione del NO

Il calendario della mobilitazione del No il 20 marzo è fitto e tocca buona parte del trapanese. A Trapani sono previsti presidi in viale Michele Amari dalle 10 e in via Garibaldi dalle 17.30; a Marsala appuntamento al Bar Romeo-Porta Nuova dalle 19; a Mazara del Vallo al Bar Bella Blu dalle 8 alle 21.30; a Campobello di Mazara in via Mare dalle 17; a Castellammare del Golfo in via Leonardo Da Vinci e via Francesco Crispi dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30; a Partanna al mercato di via Galileo Galilei dalle 8.30; ad Alcamo in Piazza Ciullo dalle 17; a Calatafimi in via Tenente Giuseppe Li Bassi dalle 17; a Castelvetrano con volantinaggio itinerante nel centro dalle 10; a Paceco in via San Severino dalle 17; a San Vito Lo Capo in via Amodeo Amodei dalle 17; a Buseto Palizzolo in via Paolo Borsellino dalle 17 e a Valderice in via Vespri dalle 17.

La battaglia per il SI’

Sul fronte opposto, il Comitato Sì Riforma della provincia di Trapani ha scelto invece di chiudere la campagna referendaria con un appuntamento unitario e pubblico in programma venerdì 20 marzo alle ore 18 in Piazza Saturno, a Trapani. Una maratona di interventi che si annuncia come il momento conclusivo del percorso portato avanti nelle scorse settimane tra incontri, dibattiti e iniziative di sensibilizzazione. Un elenco ampio e trasversale, che raccoglie professionisti, amministratori ed esponenti del mondo politico, giuridico e sociale, tutti accomunati dalla volontà di sostenere la riforma e di invitare i cittadini non solo a partecipare al voto, ma anche a scegliere il Sì.

Il calendario della mobilitazione del SI’

L’evento di venerdì 20, presentato come una manifestazione “corale, aperta e partecipata”, vedrà alternarsi sul palco una lunga serie di contributi, testimonianze e interventi tecnici e politici per sostenere le ragioni del Sì alla riforma della giustizia. Tra i nomi annunciati figurano, tra gli altri, Michele Guitta, Agatino Scaringi, Livio Marrocco, Sara Alagna, Salvatore Alagna, Valerio Valenti, Claudia Castiglione, Laura Marchingiglio, Salvatore Galluffo, Bartolo Giglio, Nicola Tardia, Paolo Torrente, Vincenzo Maltese, Nicola Catania, Giuseppe Scarcella, Alberto Pollari, Davide Brillo, Franco Messina, Maria Giovanna Chirco, Giuseppe Bica, Maurizio Miceli, Vincenzo Scontrino, Nino Oddo, Alberto Mazzeo, Gino Bosco, Vito Santoro, Antonino Gucciardo, Marco Siragusa, Giampaolo Caruso, Giuseppe Lentini, Nicola Lamia, Simona Mannina, Salvatore Daidone, Natale Pietrafitta, Giuseppe Lipari, Maria Pia Castiglione, Mario Buscaino, Mimmo Turano, Toni Scilla e Orazio Mistretta.