Obesità e diabete: a Trapani screening gratuiti al Seminario Vescovile

La lotta contro l’obesità costituisce un problema di salute pubblica e l’Italia è il primo paese ad avere approvato nell’ottobre scorso una legge su prevenzione e cura di questa patologia cronica e recidivante. Dall’intuizione del diabetologo trapanese Domenico Greco e dalla volontà del vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli nasce la proposta di giornata di sensibilizzazione con screening e consulenza gratuiti sul tema “Obesità e diabete. Conoscere e il primo passo”. L’iniziativa si terrà sabato prossimo 21 marzo, di mattina, presso la sala Santa Chiara del Seminario Vescovile (via Cosenza, 90) e intende offrire un’occasione di sensibilizzazione sui temi della salute, della corretta alimentazione e dello stile di vita, con particolare attenzione alle implicazioni sociali, familiari e spirituali.L’evento, che si svolge alla luce della recente Legge 149/2025 che riconosce l’obesità come malattia cronica e ne garantisce le cure nei livelli essenziali di assistenza, si articola in due momenti distinti ma complementari.

In particolare, a partire dalle ore 8.30 sanitari (medici specialisti, dietisti, infermieri, psicologi …) saranno a disposizione gratuitamente con postazioni in cui si potrà controllare peso, indice di massa corporea, glicemia e ricevere informazioni e consigli: una postazione sarà pure dedicata ai bambini con personale specializzato per la fascia pediatrica. Subito dopo, alla presenza delle autorità civili e militari del territorio, si aprirà un panel con interventi seguiti da domande e risposte. La mattinata, quindi, si svilupperà lungo tre assi fondamentali: informazione, screening e confronto. Screening Gratuiti: dalle ore 8,30, presso apposite postazioni, personale sanitario effettuerà valutazioni personali attraverso la misurazione di peso, altezza, circonferenza vita, calcolo dell’Indice di Massa Corporea (BMI) e, ove necessario, controllo della glicemia capillare. Sarà distribuito materiale informativo e schede personalizzate che le persone presenti potranno portare con sé. Non è necessaria alcuna prenotazione.

Divulgazione Chiara e Accessibile: dalle 10.30, dopo i saluti delle autorità, un panel di eminenti esperti siciliani – i medici e docenti universitari Silvio Buscemi ( attuale presidente della Società italiana dell’obesità), Salvatore Corrao, Manfredi Rizzo e Giorgio Arnaldi – risponderà alle domande più comuni delle persone. Le domande spazieranno da come riconoscere l’obesità, ai rischi per la salute, dalle strategie dietetiche efficaci alle nuove terapie farmacologiche e alla chirurgia, con un linguaggio diretto e comprensibile a tutti. Moderano: Lilli Genco e Fabio Pace.

“Sono stato sollecitato sulla base di alcune esperienze e di dati che si profilano allarmanti, a valutare il valore sociale e umano della prevenzione di patologie sempre più diffuse che hanno un impatto non soltanto economico ma incidono sulla qualità della vita e il benessere, soprattutto della popolazione più fragile – dice il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli -. Le fake news su alimentazione e obesità, in aumento sui social, solo elementi che contribuiscono ad aumentare il rischio di gravi disturbi alimentari e di patologie croniche, per non parlare di quei disagi profondi come anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata che richiedono un approccio completo, ascoltando il dolore sottostante. Grazie alla disponibilità e alla direzione scientifica del diabetologo Domenico Greco che ha coinvolto altri medici e sanitari, ho dato la mia disponibilità e quella degli Uffici per la Pastorale della salute e delle Comunicazioni sociali insieme ai Medici Cattolici di Trapani per dare vita ad una Giornata di sensibilizzazione gratuita e aperta a tutti per prevenire l’obesità e prendersi cura di sé e della comunità. Iniziativa che ha trovato il patrocinio anche dell’ASP di Trapani e degli Ordini dei medici e degli infermieri che ringrazio”, conclude il vescovo.