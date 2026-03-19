Marsala: verso l’affidamento dell’area attrezzata nel quartiere Sappusi

Associazioni Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, o Società sportive in forma singola o in raggruppamento con altri Enti Onlus operanti a Marsala e in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso https://www.comune.marsala.tp.it/it/news/avviso-pubblico-6477336 possono fare domanda per l’affidamento della gestione dell’area attrezzata di Salinella, nel quartiere Sappusi, luogo di incontro per la comunità, idonea per lo svolgimento di attività sportivo-socioeducative-culturali.

Questo è l’obiettivo dell’Amministrazione comunale per valorizzare l’area. Tra le finalità dell’affido in comodato d’uso gratuito per tre anni, anche quella di prevenire situazioni di dispersione scolastica ed emarginazione sociale. L’Avviso, pertanto, espressamente prevede che Associazioni e Società interessate elaborino un programma di interventi pluriennale da svolgere nei suddetti ambiti (sportivo, sociale…), facendo altresì riferimento a specifiche attività che dovranno essere realizzate. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il prossimo 31 marzo, secondo modalità indicate nell’Avviso.