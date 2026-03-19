Disturbi alimentari, il tema si affronta all’Istituto “Damiani” di Marsala

La sede dell’I.I.S. “Damiani” di Marsala, ha ospitato un seminario formativo dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari, rivolto agli alunni delle classi prime. L’incontro ha visto la partecipazione di professionisti del settore: la dottoressa Ilaria Laudicina, medico di medicina generale presso il distretto di Marsala-Petrosino, la nutrizionista Luisa Sammartano e la psicologa Giada Arco. L’iniziativa si è posta l’obiettivo di informare ed educare gli studenti, promuovendo le conoscenze scientifiche relative ai disturbi dell’alimentazione e affrontando, al contempo, la correlazione tra tali problematiche e l’uso dei social media.

È stata infatti messa in evidenza l’influenza negativa che questi possono esercitare sugli adolescenti, contribuendo alla diffusione di stereotipi di bellezza irrealistici e generando conseguenze psicologiche e, nei casi più gravi, patologiche. Le numerose domande, puntuali e riflessive, poste dagli studenti hanno testimoniato non solo la comprensione dei temi trattati, ma anche una sincera volontà di approfondimento e di crescita personale. L’intero incontro ha favorito un clima di condivisione, consapevolezza e sensibilità, trasformandosi in un’esperienza educativa significativa.